Carlos Sainz: "Nunca nos hemos llegado a ver"

Carlos Sainz (Toro Rosso), que se tuvo que retirar en la primera vuelta por un accidente en el que su coche fue golpeado por detrás por el francés Romain Grosjean (Haas), dijo: "En la repetición he visto que tenía un Haas en la derecha en mi ángulo muerto, que nunca he llegado a ver. Nos hemos tocado y a partir de ahí era un pasajero yendo marcha atrás hacia la curva 3, he tocado a Felipe (Massa) y luego contra el muro, gracias a Dios no me ha pasado nada, ha sido un choque muy fuerte".