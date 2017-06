Alarza saca petróleo en el reino de los Brownlee

Los hermanos Brownlee, Alistair y Jonathan, oro y plata olímpicos en los Juegos de Río (Brasil), volvieron a exhibirse al lograr ayer un nuevo doblete, en Leeds, sede de la cuarta prueba del Mundial de triatlón, que el español Fernando Alarza acabó tercero para tomar el liderato.

Alistair, de 29 años y doble campeón olímpico, amplió a 22 su propio récord de triunfos en el Mundial, al cubrir "su" circuito, de 1.500 metros a nado, 38,6 kilómetros en bici y diez más de carrera a pie, en una hora, 46 minutos y 51 segundos, doce menos que su hermano menor y con 38 de ventaja sobre el talaverano Alarza. Que, tras acabar cuarto en Abu Dabi, tercero en Gold Coast (Australia) y segundo en Yokohama (Japón), es el nuevo líder del campeonato.

Fernando Alarza, que se entrena en el Centro de Tecnificación de Pontevedra y compite con licencia de la Federación Gallega, considera que los hermanos Brownlee "fueron justos ganadores" y que él se va "contento con el bronce y el liderato en el Mundial. Alarza, nacido hace 26 años en Talavera de la Reina (Toledo), encabeza ahora el Mundial con 2.743 puntos, 679 más que el mallorquín Mario Mola -campeón del mundo el año pasado- y con 881 sobre Javier Gómez Noya, único pentacampeón mundial de la historia; que no compitieron este domingo en Inglaterra.

"Me siento bastante bien, he hecho una de las mejores nataciones en lo que va de año. Tuve un poco de mala suerte en la primera transición, con una de las zapatillas, pero pude enganchar con relativa facilidad con el primer grupo (perseguidor)", explicó el campeón toledano tras la prueba. "Luego vi que ya se había hecho la escapada de Jonny y de Alistair, que es lo que estaba escrito, sobre el papel. Los tuvimos muy cerca, pero cuando nos dimos cuenta, ya estábamos dentro del circuito", indicó,

Alarza, que antes de la prueba de Leeds fue cuarto en Abu Dabi, tercero en Gold Coast (Australia) y segundo en Yokohama (Japón), comentó: "Estoy contento por haber conseguido el bronce y por haber conseguido muy buenos puntos para el Mundial, además de ser el número uno del mundo durante las próximas semanas". Negó que no hubiera entendimiento dentro del grupo perseguidor. "Sí se trabajó bien, en el grupo, ahí no tengo ninguna queja. Quizá, si los hubiéramos neutralizado, hubiera sido una carrera totalmente distinta, pero ellos jugaban en casa, con esa motivación extra. Y hemos visto que cuatro ingleses se han metido entre los cinco primeros. Con la motivación del público, que yo creo que nunca he visto tanta gente como aquí, han sido justos vencedores. Han hecho una carrera perfecta, desde el principio; y al final estoy contento con el bronce", manifestó el discípulo de Omar González..

"Esta noche va a caer una buena hamburguesa", bromeó el talaverano. "Creo que nos hemos ganado una buena cena, porque hay que celebrar otro podio más este año, en el que creo que estoy teniendo una regularidad muy buena. Si seguimos así conseguiremos un muy buen resultado al final del año", afirmó Alarza.