El Rápido de Bouzas, a las puertas del ascenso

El Rápido de Bouzas estará en la final de la fase de ascenso. El equipo dirigido por Patxi Salinas confirmó esta tarde en el Baltasar Pujales su pase después de eliminar al Villa de Santa Brígida canario en un partido con suspense hasta el último suspiro. Los aurinegros defendían la ventaja mínima cosechada el pasado fin de semana gracias al tanto de Pablo Carnero. El equipo visitante, que desde el pitido inicial se mostró con hambre y se fue a por el Rápido, le puso las cosas muy difíciles a los vigueses. Pero si algo ha demostrado el cuatro de Salinas durante esta fase de ascenso es su fiabilidad defensiva. Los boucenses todavía no han encajado un solo gol en todo el playoff y esta tarde, después de soportar la tensión de que un gol del Santa Brígida les condenaba a la prórroga, aguantaron hasta que Nico sentenció la eliminatoria a la contra. Los vigueses están a solo dos partidos de alcanzar la Segunda División B.



La polémica marcó los primeros cuarenta y cinco minutos. Los jugadores del Rápido reclamaron gol de Tomás Comesaña que anuló el árbitro al señalar una falta al portero canario y un penalti. Por otro lado, el Santa Brígida dominó el juego con paciencia, algo que no pareció inquietar al conjunto de Bouzas, bien plantado atrás y rápido a la hora de organizar los contragolpes. A la media hora un robo de Carnero en la medular se convirtió en una asistencia para Tomás, pero un zaguero visitante consiguió llegar al cruce y despejar el peligro por la línea de fondo antes de que el atacante gallego se plantase ante el portero. También pudo haber marcado poco después Youssef Al Watani, pero su disparo desde el vértice del área lo atrapó Fermín.



Los nervios se fueron apoderando poco a poco de toda la afición que apoyó a su equipo en el Pujales. El Santa Brígida pisó el acelerador en el segundo tiempo y consiguieron poner en aprietos a Diego bajo los palos en un par de ocasiones. Sin embargo los atacantes del Rápido volvieron a ser los que darían el susto. Pablo Carnero se inventó un pase magistral con el exterior para dejar solo ante el guardameta rival a Tomás Comesaña, que no fue capaz de definir. Patxi Salinas refrescó la línea ofensiva del equipo en busca de una última contra letal. Entraron Pereira, Pardavila y Nico por Carnero, Tomás y Juanma Torres. El Santa Brígida, con más corazón que cabeza, se fue arriba con todo en busca de un gol que le metiese en la prórroga. El Rápido mató el partido a la contra. Nico batió a Fermín con una vaselina que hizo estallar de júbilo al Baltasar Pujales.