Julen Lopetegui: "Nos jugamos tres puntos definitivos"

El seleccionador nacional, Julen Lopetegui, afirmó que España está "con las pilas cargadas" para afrontar la última cita de la temporada con el duelo este domingo ante Macedonia, un choque con tres puntos en liza que calificó como "definitivos" para conseguir un objetivo "demasiado potente: ir al Mundial".

"Tenemos muchas ganas de que empiece el partido, mucha motivación. Los jugadores están con las pilas a tope. Son 3 puntos definitivos con un objetivo demasiado potente: ir al Mundial", afirmó en la rueda de prensa previa al duelo en el Filip II.

España afronta su segundo compromiso de la semana, después del amistoso en Murcia ante Colombia que se saldó con empate (2-2), con el objetivo de afianzar su liderato en el grupo G de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, donde le sigue Italia empatada a 13 puntos.

En cuanto al rival, el técnico guipuzcoano definió a Macedonia como un equipo "que sabe cómo atacar" e incidió en la necesidad de poner el foco en desarrollar el fútbol de 'La Roja' para sacar su "mejor versión". "Esperamos un partido diferente al de Granada. Estoy tremendamente orgulloso y satisfecho de lo que hace el equipo, y así queremos seguir", añadió.

Por último, Lopetegui descartó un partido sencillo y pronosticó un encuentro "muy exigente y complicado" en el que España tendrá que llegar "al límite". "El rival va a intentar utilizar sus armas y nosotros debemos usar las nuestras. El foco está en hacer un gran partido", concluyó antes de medirse a un rival al que en la ida superaron por un claro 4-0.

Busquets: "Nos importa Macedonia, no Italia"



El centrocampista de la selección española Sergio Busquets explicó que están centrados en el choque a domicilio este domingo ante Macedonia, en medio de una clasificación para el Mundial de Rusia en la que Italia acecha en la pelea por la primera plaza del Grupo G, al tiempo que elogió el buen momento del madridista Isco.

"Varios jugadores estamos en situación de riesgo, pero nuestro único pensamiento es ganar el partido. Si el resultado es positivo y se puede ganar sin tarjetas, mejor para el próximo partido frente a Italia. Lo que nos importa es el partido de mañana, no pensar en el de Italia", afirmó.



Busquets, sobre Piqué: "Mejor no hablar de esto". Vídeo: Agencia ATLAS/EFE

El jugador del FC Barcelona explicó que la acumulación de tarjetas no es un problema, ni tampoco lo es de momento una Italia con la que se medirán el próximo dos de septiembre en un duelo directo por la primera plaza que da el billete directo a la cita mundial del próximo año.

Después de no jugar ante Colombia en el amistoso del pasado miércoles en Murcia, el azulgrana apunta a un once en el que podría entrar también su rival del Real Madrid Isco Alarcón. "Los buenos jugadores pueden jugar en varias posiciones. Su estilo no se va a cambiar, ya juegue de interior, extremo o falso punta. Sus características son innegociables. A partir de ahí, mejor que decida el míster", finalizó.

Silva: "Cuando tienes la confianza del míster estás mucho mejor"



El centrocampista de la selección española David Silva valoró su situación personal con 'La Roja' de manera positiva y afirmó que le van "bien las cosas" sobre todo cuando tiene "la confianza del míster", lo que hace que esté "mucho mejor" y con protagonismo en los goles de España, donde suma 31 como cuarto goleador histórico.

"Al llevar tantos años y partidos, si no estás a un buen nivel no estás aquí. Me han ido bien las cosas y cuando tienes la confianza del míster estás mucho mejor. Espero que eso se note en el campo", explicó David Silva en rueda de prensa.

En cuanto al juego del combinado nacional, David Silva se mostró optimista y declaró ver todo en "muy buena dirección". "Se están haciendo las cosas muy bien, creo que se está viendo sobre el terreno de juego", señaló.

El centrocampista del Manchester City comentó también su faceta como lanzador de penaltis explicando que ha tomado decisiones en los últimos partidos al respecto y argumentó que sus compañeros "estaban de acuerdo".