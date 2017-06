Rafael Nadal: "No entiendo de revanchas"

Rafael Nadal, que mañana se enfrentará en la final de Roland Garros al suizo Stan Wawrinka, que le derrotó en el partido por el título del Abierto de Australia de 2014, aseguró que para él no será una revancha. "Nunca he jugado una revancha, no entiendo de revanchas", afirmó Nadal.

"La revancha no es una buena mentalidad, ni forma de encarar nada. Cada partido es una historia diferente. La final de Australia él estaba jugando muy bien. Si no me llego a lesionar, no sé que hubiera pasado", indicó el español tras derrotar al austríaco Dominic Thiem en semifinales por 6-3, 6-4 y 6-0.

Nadal destacó que será un duelo difícil contra el suizo. "Hay momentos que golpea muy fuerte la pelota y es complicado pararle. No puedo evitar que golpee fuerte, pero sí evitar que lo haga desde posiciones cómodas para él. Si lo hace desde posiciones favorables, sus opciones de éxito son altas, si yo consigo ser agresivo, dominar el punto tirando fuerte también, su ataque será muy peligroso pero las opciones de éxito serán menores", afirmó.

El español señaló que todavía no está pensando en su décimo triunfo en Roland Garros e incluso recordó que el 9 es su número favorito "de toda la vida", aunque precisó que le gustaría "mucho más tener 10 Roland Garros". Nadal aseguró que temió que su partido no pudiera terminar hoy por lo que se alargó la semifinal anterior, pero que dejó de pensar en ello cuando entró en la pista.