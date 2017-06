Lewis Hamilton, el más rápido en Montreal, iguala a Senna

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) estableció el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Canadá e igualó al piloto brasileño Ayrton Senna sumando la 65 'pole position' de su carrera.

Hamilton, con un mejor tiempo de 1:11.459, se impuso al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que le seguirán en el orden de salida de la carrera de mañana en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Completarán los diez primeros lugares el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el holandés Max Verstappen (Red Bull), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el brasileño Felipe Massa (Williams), el mexicano Sergio Pérez (Force India), el francés Esteban Ocon (Force India) y el alemán Nico Hülkenberg (Renault).

Los españoles Fernando Alonso (McLaren-Honda) y Carlos Sainz (Toro Rosso) quedaron eliminados en la Q2 y saldrán en el duodécimo y decimotercer lugar, respectivamente.

Alonso: "Intentaremos acabar la carrera"



Fernando Alonso se pone como objetivo "acabar la carrera" y dijo que "ojalá" pueda hacerlo entre los diez primeros para sumar los primeros puntos de la temporada.

"Intentar coger puntos, acabar la carrera con todos los problemas de fiabilidad de este año y entrar en los diez primeros sería el objetivo, pero luego hay que ver cómo se desarrolla la carrera", valoró Alonso tras la clasificación.

Alonso con su monoplaza en boxes. Foto: EFE

El bicampeón del mundo español recordó que en Montmeló llegó a salir del séptimo lugar, pero aún así no consiguieron llegar a los puntos (acabó duodécimo) porque tiene el "hándicap" de un coche "muy lento" en el que tiene que "ahorrar mucha gasolina".

En cualquier caso, el piloto ovetense dijo que el duodécimo lugar de hoy era el tope de lo que podía obtener su coche. "Es lo máximo, creo que bastante mejor de lo que esperábamos", dijo.

"He tocado dos veces el muro, otra vez por delante de mi compañero que es la primera nota que siempre tenemos, y a 2,2 (segundos) de la 'pole position' sabiendo lo que tenemos de déficit de motor es de lejos la 'pole position' para nosotros. Contento con esto y el mejor rendimiento de todo el año, seguro", añadió.

Preguntado por esas dos veces que tocó el conocido como 'Muro de los campeones', una de las protecciones a la salida de la última curva con la que se han tocado muchos campeones en la historia de este circuito, Alonso explicó que es una zona en la que intentó "pasar cerca sin tocarlo".

"No lo haces a propósito, sales por donde aterriza el coche, intentas pasar cerca sin tocarlo. En la crono toqué dos veces el muro y tengo las ruedas un poco firmadas, pero gracias a Dios no las tendremos que usar mañana al no entrar en la Q3, por lo tanto estos neumáticos han tenido ya buena vida", comentó Alonso.

Sainz: "Se puede remontar"



Por su parte, Carlos Sainz (Toro Rosso) tiró de hemeroteca para ser optimista con el Gran Premio de Canadá este domingo, donde saldrá desde la decimotercera posición buscando una remontada como la del año pasado, después de una complicada sesión de calificación en la que se vio perjudicado por las banderas amarillas.

"Veníamos mejorando mucho, tanto en la Q1 como en la Q2. Curiosamente mi compañero de equipo ha provocado una bandera amarilla y no he podido mejorar. No he llegado ni siquiera a mis tiempos de los libres pero porque no me ha dado tiempo", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

"Me han molestado banderas amarillas en todas las vueltas. En los terceros libres hemos dado un paso adelante pero cuando no se puede dar vueltas en la calificación da igual lo cómodo que estés", añadió, lamentando su suerte cuando buscaba meterse en la Q3.

Por otro lado, el madrileño recordó su experiencia en Montreal el año pasado, cuando saliendo desde la vigésima posición terminó noveno en carrera. "Si algo me enseñó Canadá el año pasado es que se puede remontar. El coche va bastante bien. Llegar a los puntos será difícil porque todos los coches que tengo delante van más rápidos que nosotros, pero lo vamos a intentar", finalizó.