El Lume Corbatas, a la conquista de Elche

Rifas y puestos en la Reconquista y en Bouzas son algunas de las curiosas formas de financiación del Lume Corbatas FS, equipo que esta temporada celebra su décimo aniversario por todo lo alto. Al título de campeón gallego y al ascenso a Tercera División, se une el privilegio de representar a Galicia en el Campeonato de España de la Confederación Nacional de fútbol sala que este fin de semana se disputa en Elche.

Más mérito tiene la gesta de esta escuadra de Coia (que disputa sus partidos en el Cuvi) teniendo en cuenta que no recibe ningún tipo de ayuda económica por parte de las administraciones y que sufragará los 5.000 euros que le supone disputar este Nacional con la aportación de sus propios jugadores.

"Hemos intentado contactar con el Concello de Vigo, Diputación y Xunta y nadie nos ha dado absolutamente nada. Hemos llamada a empresas privadas y aparte de fruta no hemos conseguido casi nada más. Vamos con lo que vamos", dice Rodríguez.

"Este viaje nos supone ya un gasto de 5.000 euros y el presupuesto de nuestra temporada son 8.000", anuncia. Ganar el campeonato no les reportaría ningún premio económico, pero aún así han decidido competir en el Nacional: "Cuando empezamos la pretemporada éste era el objetivo. Sabíamos que teníamos un buen equipo, para pelear por la liga, aunque fuera difícil porque hay un buen nivel. Es un fin de fiesta bonito".

Tras una temporada en la que "sufrimos mucho", como apunta su entrenador Miguel Rodríguez, lograron el título en la última jornada, al imponerse en el golaverage al Cereixas Gondomar. "Como campeones del grupo sur jugamos contra los campeones del grupo norte para decidir quién iba al campeonato de España. Jugamos contra el Outeiro de Rei una eliminatoria a ida y vuelta. Primero en Lugo, donde perdimos 4-3, y luego aquí, en el Cuvi, donde nos impusimos por 6-3 y logramos la clasificación", indica el vicepresidente y entrenador, que se hizo cargo del banquillo del Lume Corbatas esta temporada después de nueve años como jugador.

"Estamos muy contentos porque vamos a Elche todos menos uno, nuestro juvenil, que tiene exámenes", explica. "La idea es ir a a intentar ganar porque este equipo no conoce otra forma de competir que ganando. Queremos pasarlo bien y traernos un buen recuerdo".

En Elche competirán siete equipos encuadrados en dos grupos. A los vigueses les ha tocado con Castilla La Mancha y Elche. La final la disputa el primero de cada grupo.

La media de edad del Lume Corbatas es "alta", según su entrenador. "Tenemos a nuestro juvenil, que tiene 20 años, pero los demás son de 29 para arriba, y el portero, que es el abuelo, tiene 40. Formamos un grupo con experiencia.", dice el entrenador.

El bloque cuenta con algún jugador importante como Roberto Sánchez, que militó en el Cometal Vigo; Pablo Rodríguez, Pei; y otros míticos del fútbol sala vigués como Pablo Carballo y Óscar Rodríguez y Toni Valdivieso. "Luego tenemos a André González, que venía del fútbol y que estuvo en Preferente y jugó en el Rápido", apunta Rodríguez.

El equipo, además, ha logrado el ascenso a Tercera División, una categoría en la que aún no están seguros de que podrán afrontar. "Después de 10 años sin un duro de ayudas públicas sería un sueño. Tenemos un equipo para competir en Tercera, pero no queremos salir y desaparecer al año siguiente o no llegar a acabar la temporada", indica.

"Va a ser complicado que salgamos, por cuestión de dinero, porque de un presupuesto de 8.000 euros se pasa a uno de 20.000 o 25.000 euros", explica. "La política que hemos seguido siempre es la de tener asegurado el presupuesto para salir en la temporada. Si conseguimos los apoyos mínimos para garantizar la salida y no cambian mucho las cosas la idea es seguir", añade. A finales de junio tomarán la decisión, pendientes también de lo que suceda con la Federación Gallega de Fútbol Sala, tras la resolución de la Xunta por la que quedaría absorbida por la Federación de Fútbol. "Hubo una reunión el otro día en Vigo en el que la Federación Gallega nos explicaba qué podría pasar y existe preocupación porque hay muchas cosas que crean dudas y que no están muy claras, así que a ver qué pasa". Por lo pronto, toca disfrutar del fin de fiesta en Elche.