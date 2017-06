España sube el nivel de tensión

España se enfrentará a Colombia con la mirada puesta en el duelo de clasificación para el Mundial de Rusia, que disputará el próximo domingo ante Macedonia, e intentará calentar motores ante el combinado de James Rodríguez, principal atractivo cafetero en un duelo en el que querrá reivindicar su figura.

Está claro que el futuro del centrocampista del Real Madrid parece lejos del flamante ganador de la Liga de Campeones. El todavía jugador madridista, ni siquiera entró en la convocatoria de Zinedine Zidane para el encuentro frente al Juventus y ya se despidió del público del Bernabéu ante el Sevilla, en Liga.

El amistoso ante España podría servir a James para demostrar que todavía es un jugador "top" que puede jugar en cualquier club grande de Europa, como probablemente ocurrirá a partir de este verano. Por eso, tal vez sea uno de los más motivados de los 22 que estén sobre el terreno de juego el miércoles por la noche.

Sin embargo, España llegará al amistoso ante Colombia con la extraña sensación de afrontar un encuentro intrascendente antes de uno oficial como el que tiene que jugar contra Macedonia dentro de cinco días. Normalmente, el cuadro español siempre juega primero el duelo relevante y después el amistoso. Esta vez, no será así, será al revés.

El seleccionador Julen Lopetegui tendrá la tarea de motivar a un grupo de jugadores que después de una larga temporada tienen las vacaciones a la vuelta de la esquina. Otros, como los futbolistas del Real Madrid, afrontarán el partido contra Macedonia embriagados de éxito tras ganar de forma brillante la Liga de Campeones. Lopetegui, tendrá que centrar a todos.

Del conjunto blanco sólo estarán en Murcia tres hombres: Álvaro Morata, Marco Asensio y Nacho Fernández. Salvo Asensio, que gozó de algunos minutos en la final ante el Juventus, el resto no jugó frente al cuadro italiano. Todos adelantaron su regreso al lunes por la tarde para entrenarse en Las Rozas y es posible que Nacho juegue junto a Gerard Piqué en el centro de la defensa.

Los otros tres jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, Dani Carvajal e Isco Alarcón, tienen permiso para incorporarse el jueves a la concentración. Descansarán tras jugar ante el Juventus y estarán listos para viajar a Skopje para enfrentarse a Macedonia.

Otro que podría no jugar es el portero del Manchester United David de Gea, que no pudo entrenarse en la víspera del choque por culpa de un proceso gastrointestinal. Si no llega a tiempo a la cita, su sustituto será Pepe Reina. Además, Thiago Alcantara no se ejercitó al mismo ritmo al principio aunque sí acabó trabajando con normalidad. Su participación no debería ser un problema.

Los colombianos, liderados por James, Falcao y el jugador del Juventus Juan Guillermo Cuadrado, contarán también con la presencia de José Izquierdo, que entró por primera vez en una lista de Colombia y podría debutar. Además, regresaron Teo Gutiérrez y Gio Moreno después de un tiempo ausentes y se espera un hueco en el once para Wilmar Barrios, que está ofreciendo un gran rendimiento en Boca Juniors.