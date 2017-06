Archivada la causa contra Theo Hernández por supuesta agresión sexual

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella (Málaga) decidió archivar provisionalmente la causa a raíz de la denuncia por presunta agresión sexual presentada contra el futbolista Theo Hernández, según informaron fuentes judiciales.

El jugador fue citado por dicho juzgado para comparecer ayer después de que este pasado lunes declarara en la comisaría marbellí en relación con la denuncia presentada por una joven por unos hechos ocurridos en la noche del pasado sábado en una discoteca de Marbella.

Tras escuchar las declaraciones de todos los implicados y de testigos, el titular de dicho juzgado de instrucción ha dictado un auto de sobreseimiento provisional, según apuntaron las mismas fuentes.

La abogada del jugador, Yasmín de la Rosa, aseguró que la denuncia "no tenía ningún fundamento" y ha calificado de "muy exhaustiva" la investigación de la Policía Nacional. "Se han recogido unas pruebas muy objetivas, no sólo basadas en los testigos y que no admitían versiones", ha señalado a los periodistas.

Al respecto, la letrada ha indicado que la resolución judicial, "basada en el atestado, la investigación policial y las declaraciones, ha resuelto que no hay absolutamente ninguna prueba objetiva en contra de este señor", apuntando que todas las pruebas "se han tenido en cuenta", entre las que ha destacado las médicas, grabaciones y mensajes de whatsapp.