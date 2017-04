Porriño y Guardés, aspirantes a la corona

Porriño acoge el próximo fin de semana la XXXVIII Copa de S.M. la Reina de Balonmano, con la presencia de dos equipos gallegos entre los ocho finalistas. Godoy Maceira Porriño y Mecalia Atlético Guardés aspiran a mejorar su papel en la edición pasada, en la que ambos cayeron en semifinales. Esa experiencia puede servir de gran ayuda a ambas entidades en sus aspiraciones de coronarse reinas del balonmano español. Los rivales a batir en esta ocasión son, salvo sorpresas, el Bera Bera, que defiende título, y el Rocasa Gran Canaria. Las guardesas, que comparten el liderato de la liga con el conjunto donostiarra, también cuentan con opciones de conquistar el título. Las porriñesas (sextas en el campeonato regular) quieren aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para dar la sorpresa. Abel Estévez y José Ignacio Prades, entrenadores del Porriño y el Guardés, respectivamente, analizan el momento de sus equipos y el potencial de los rivales.



| Ambiente a favor. El éxito de la anterior edición de la Copa de la Reina ha permitido a Porriño repetir como sede del torneo que entre el sábado 29 de abril y el lunes 1 de mayo reunirá a ocho de los mejores equipos del balonmano femenino español. El Godoy Maceira volverá a contar con la ventaja anímica de jugar en casa y ante su afición. "Creo que es una ventaja. Como ya se demostró en la edición pasada, somos un equipo que rinde mejor en casa que fuera y sentirnos arropados por nuestra afición tiene que ser una ventaja, sí o sí, para nosotros de cara a esta competición", explica Abel Estévez, entrenador del Porriño. En el pabellón municipal porriñés, con capacidad para 2.200 aficionados, habrá también una importante presencia de aficionados del Atlético Guardés. "Nos favorece que el torneo se juegue cerca de casa. Todo lo que sea que nuestra afición pueda desplazarse a presenciar nuestros partidos supone un apoyo grande", subraya José Ignacio Prades, entrenador del Mecalia Atlético Guardés.



| Estado de forma. Porriño y Guardés afrontan la Copa de la Reina en las mejoras condiciones de preparación, sin bajas, salvo la lesionada de larga duración Iris Sanjuán, del equipo anfitrión. "Desde hace tiempo hemos enfocado la preparación para llegar bien a este torneo. No hay lesiones de última hora y, si no hay novedades, podemos contar con todo el mundo, salvo Iris Sanjuán", señala Estévez. Su homólogo Prades, señala que su equipo se presenta a la cita "con buena dinámica [ganó el fin de semana pasado al Bera Bera] y la confianza que tiene el grupo en su juego, en sus posibilidades. Hay que aprovechar el buen momento y la ilusión con la que afrontamos este tramo final de la temporada. Las chicas han trabajado muy duro y tenemos muchas ganas de aprovechar este momento".



| Rivales. El Porriño disputará los cuartos de final ante el Helvetia Alcobendas (12º clasificado en liga), el sábado 29 a partir de las 20.30 horas. El Atlético Guardés, por su parte, abrirá el torneo el mismo sábado, a las 12.30 horas, frente al KH-7 Granollers (11º en la liga). "El Alcobendas ha tenido bastantes problemas en la competición liguera, con muchas lesiones, pero es un equipo peligroso. Sus opciones de hacer buena esta temporada pasan por la competición de Copa", explica Estévez. "El Granollers es un rival complicado, con muchísima calidad, muy peligroso, que ha mejorado mucho en ataque en los últimos meses con la incorporación de Laura Steinbach [máxima goleadora de la competición la temporada pasada]", recuerda Prades.



| Posibles adversarios. Si el Porriño alcanza las semifinales, el domingo 30 de abril tendría que jugar a partir de las 18.30 horas contra el ganador de la eliminatoria entre el Rocasa Gran Canaria (3º en la liga) y el Rincón Fertilidad Málaga (5º clasificado). "Los dos son equipos muy fuertes, que nos han ganado en la liga.Ambos poseen un gran poderío, sobre todo físico. Pero nosotros no pensamos más allá del partido de cuartos de final [contra el Alcobendas]", sostiene el entrenador del equipo porriñés. El preparador del Atlético Guardés habla del Bera Bera (1º en la liga): "Jugamos el otro día con ellas en casa [triunfo de las gallegas] y fue un partido complicadísimo, dificilísimo. Somos dos equipos muy igualados, cualquiera puede derrotar al otro en cualquier momento. Es un equipo que tiene su particularidad. La solvencia sería lo que le definiría. También posee mucha experiencia y maneja situaciones complicadas de una manera brillante. Es el dominador de las competiciones en los últimos años". Y del Elche Mustang (10º clasificado), Prades comenta: "Es un equipo correoso, que defiende en abierto, que no da un balón por perdido. No te puedes dormir ni un instante. Ha tenido problemas de lesiones y quizás se ha quedado un poco justo de plantilla, pero tiene jugadoras de muchísimo nivel, con mucha experiencia en la División de Honor". Donostiarras e ilicitanas serían posibles rivales de las guardesas si pasan a la semifinal que se disputará el domingo 30 a partir de las 16.00 horas.



| Favoritos. Mecalia, Rocasa y Bera Bera son los favoritos de Abel Estévez para llevarse la Copa de la Reina. "Los tres son los más fuertes, aunque para mí el Rocasa parte con un punto por encima porque quizás se presente a la cita con menos cansancio que el resto de rivales". José Ignacio Prades no escapa del favoritismo de su equipo, "pero para ello tendremos que realizar tres buenos partidos, casi perfectos, en tres días. El factor físico será clave en esta competición. Nadie está acostumbrado a jugar tres partidos en tres días, por lo que el factor físico irá decantando las eliminatorias".