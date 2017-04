Victoria de gran prestigio

El equipo infantil B protagonizó una nueva gesta de la cantera del Celta. Fue el ganador de la U13 Intercontinental Football Cup que se disputó en Dubai. Se impuso en la final al Real Madrid por 1-0 y al mismo tiempo demostró su calidad. Los 14 componentes de la plantilla viguesa realizaron un gran esfuerzo, ya que tuvieron poco tiempo de adaptación después de un largo viaje. "Fue exigente, pero el comportamiento de todos ellos fue excepcional", afirma Pablo Urtaza, el entrenador.



Solo perdieron el primer encuentro de los seis que disputaron. Sucumbieron frente a Angola por 0-1. El técnico, sin querer mostrar una excusa, desvela que "casi estábamos bajando del avión. Nos faltó aclimatación". Sin embargo, fue a partir de ese momento cuando los célticos comenzaron a crecer. Vencieron al Fateh por 4-0 y al C. A. F. por 6-0 en la primera fase. Después se encontraron con el F. T. S. de Australia, al que derrotaron por 10-0. Se les cruzó de nuevo Angola en una de las semifinales. Tras el 2-2 final, los penaltis le dieron la clasificación a los vigueses. Ante el Real Madrid ganaron por 1-0.



Este partido fue intenso. Pablo Urtaza reconoce que "pudo ganar cualquiera de los dos. Nosotros estuvimos bien, pero el Real Madrid nos creó muchos problemas y dificultades. Además, también tuvieron claras ocasiones para marcar. Teníamos una inercia ganadora, pero el equipo también era consciente del rival que estaba enfrente". El técnico resalta que "al final sufrimos, pero mereció la pena. El triunfo fue el reconocimiento al gran esfuerzo que realizaron todos los futbolistas".



El Celta acudió invitado a esta competición a través de Michel Salgado. Es la primera vez que se organizó. Pablo Urtaza desvela que "el nivel del torneo fue alto. Había jugadores de gran calidad y no fue fácil ganar los partidos". El entrenador reconoce que "nosotros fuimos creciendo a medida que avanzaba la competición. Era lógico. Nos costó un poco adaptarnos. Jugamos con nuestro estilo y en la final ante el Real Madrid también tuvimos esa dosis de suerte que se necesita para ser los campeones".



Pero al margen de ello, el entrenador resalta "el buen comportamiento de los jugadores. Ha sido maravilloso, tanto dentro como fuera del terreno de juego. La verdad es que nos sentimos orgullosos. No hemos tenido ningún problema".



Además de ganar el trofeo, Robert Carril fue considerado como el mejor futbolista de la competición. Otro detalle que muestra la calidad de un equipo que hace pocas semanas se proclamó campeón del torneo de San Sebastián al imponerse por 4-1 al Sevilla.