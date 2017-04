La guinda que le falta a la Copa de la Reina

El balonmano gallego se prepara para vivir uno de los grandes acontecimientos de su reciente historia. Este deporte vuelve una vez más la vista hacia Galicia, que será sede desde el próximo sábado y hasta el lunes, 1 de mayo, de una nueva edición de la Copa de la Reina de balonmano en el que la Federación Gallega y el Concello de Porriño confían en superar el éxito conseguido en la edición disputada hace un año en el mismo escenario.



A la brillante edición de 2016 en Porriño solo le faltó la guinda de que el balonmano gallego fuese capaz de colocar a alguno de sus dos representantes en el gran final. El Zuazo y el Bera Bera amargaron al Porriño y al Mecalia Guardés respectivamente y les apearon en unas semifinales jugadas al límite. El sueño de una final gallega se apagó en una amarga tarde de sábado que no restó sin embargo orgullo por el papel desarrollado por el balonmano de la comunidad tanto en el aspecto deportivo como en el organizativo.



En 2017 el balonmano femenino gallego, instalado ya en la nobleza de la máxima categoría, tendrá una nueva oportunidad de completar la obra que iniciaron hace un año. Porriño y Mecalia Guardés regresan a la competición que reúne a los mejores equipos del país -con la excepción del Zuazo, finalista del año pasado, y que fue víctima de los endiablados cruces de octavos de final a un solo partido- en busca del primer gran título de la temporada. Hay ilusión y esperanzas en las escuadras gallegas. La experiencia del año pasado ha contribuido en su proceso de maduración, los grandes favoritos parecen un poco más asequibles que en anteriores ocasiones y el empuje de los aficionados, que con seguridad llenarán las gradas del pabellón de Porriño, harán el resto.





El Mecalia Guardés llega tras el impulso anímico recibido hace unos días con la victoria sobre el líder Bera Bera. Eso ha permitido a las de Prades empatar con las vascas en la primera posición y encarar una recta final de la Liga en la que los dos equipos se jugarán el título sabiendo que para ellos no existe el margen de error. En la Copa aparcan esa pelea, pero inician otra igual de apasionante. Esos tres días feroces, sin apenas descanso. Dicen los pronósticos que el Mecalia se encontraría con el Bera Bera en una de las semifinales, repitiendo lo sucedido en la edición de 2016. Pero antes las de Prades deben superar en cuartos de final, en el partido que abre el programa el sábado por la mañana, al Granollers.El Godoy Maceira Porriño, anfitrión del torneo, será el que cierre la competición en la primera jornada. Lo hará ante el Alcobendas, un equipo que se ha reforzado en invierno con sentido y que no va a poner las cosas fácil al cuadro que en la pista dirige como nadie Cecilia Cacheda y en el banquillo, Abel Estévez. Con el apoyo de la grada las porriñesas confían en superar el primer envite y enfilar una semifinal que en teoría les debería enfrentar al Rocasa canario, un equipo que se descolgó en la Liga de la pelea por el título -pese a ser uno de sus claros aspirantes- y que ha confiado la temporada a lo que pueda hacer en esta Copa de la Reina a la que llega sin lesionadas y tras dar una gran impresión en sus últimos partidos. El desgaste que muchos equipos están sintiendo a estas alturas de la Liga, las canarias no parecen sufrirlo y acumulan cinco victorias de forma consecutivas de un modo claro. Su última derrota llegó en la pista del Mecalia Guardés, donde nadie pierde desde primavera de 2015, hace algo más de un mes.