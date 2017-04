El Amfiv reúne apoyos en busca de su gran ilusión

La Challenge Cup-Vigo 2017 ya casi está en marcha. Solo quedan tres días para que arranque la competición que se celebrará este fin de semana en nuestra ciudad, con entrada gratuita, y en la que el Amfiv, después de haber sido hasta en tres ocasiones subcampeón de Europa, intentará conseguirlo con el apoyo de su público. El acto contó con la presencia de representantes de las tres instituciones, Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, que han hecho posible que Vigo acoja esta importantísima cita así como directivos, técnicos y jugadores del equipo anfitrión y algunos de los patrocinadores y colaboradores del evento como Máis que Auga, el Club Baloncesto Seis do Nadal o la Hermandad de Donantes de Sangre de Vigo.



El presidente del Amfiv, José Antonio Beiro, dedicó sus primeras palabras a resaltar "la ilusión que nos produce estar en un acto como éste porque llevamos trabajando tiempo para que esta Challenge Cup fuera posible y teníamos un especial interés por hacerla este año en el que se cumple el trigésimo quinto aniversario de la fundación del club. Por supuesto, queremos agradecer el apoyo que desde que les planteamos la idea hemos recibido por parte de todas las instituciones y la colaboración, mucha y muy buena, que hemos recibido de sus trabajadores aunque me gustaría hacer una mención especial a la gente de Deportes del Concello y sobre todo a Rubén Peña por estar ahí siempre para solucionar cualquier incidencia. También queremos agradecer al Seis do Nadal de baloncesto y balonmano y al Celta femenino que hayan accedido a cambiarnos el pabellón esta semana para que nuestro equipo pudiese entrenar en Navia, donde va a jugar los partidos de la fase de grupos. Y tampoco quiero olvidarme de las empresas y colaboradores que nos han echado una mano para que esto fuera posible, algunas de ellas hoy presentes aquí como Máis que Auga, el Seis do Nadal, que nos va a aportar los voluntarios de pista, la gente para las estadísticas y el speaker y que por medio de Sergio González nos están ayudando mucho en la organización, o la Hermandad de Donantes de Sangre de Vigo".



Precisamente, José Antonio Beiro quiso hacer un inciso especial en el acto para "hacer un llamamiento a la gente de la ciudad para que no se olviden de donar sangre y órganos. Nuestros jugadores saben bien la importancia que tienen las donaciones y por lo que nos comentan, el banco de sangre está flojo".



La secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, resaltó en su intervención "la importancia del Amfiv para el deporte autonómico y su trascendencia a toda la sociedad", recordando su historia, sus valores y "el trabajo para la integración del discapacitado a través del deporte de un proyecto iniciado por Pablo Beiro y continuado ahora por su sobrino José Antonio". Respecto a la Challenge Cup, Míguez puso de manifiesto que "se trata de un evento del máximo nivel. Tenemos que celebrar que el Amfiv participe en una cita como ésta pero esperamos festejar algo más que su participación".



De hecho, la máxima responsable del deporte autonómico alabó la gestión del club vigués, subrayando que "su presencia como organizador del evento es una garantía total de éxito por su experiencia. Es un referente y un ejemplo a seguir", y se mostró feliz por "poder disfrutar en Galicia del mejor baloncesto en silla de ruedas", invitando "a toda la sociedad gallega a que acuda a presenciar la Challenge Cup" y dedicando también "unas palabras de agradecimiento a los voluntarios porque como organizadora de competiciones sé perfectamente que realizan una función importantísima".



La Deputación Provincial de Pontevedra estuvo representada por el diputado David Regades, quien comenzó su intervención transmitiendo un mensaje de felicitación de la presidenta provincial, Carmela Silva, por la reciente clasificación del Amfiv para disputar la Final Four de la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas. "Ya empezamos la Challenge Cup ganando", apuntó Regades, quien acto seguido hizo hincapié en que "es muy importante que esta cita se celebre en Vigo porque, como recientemente señaló el alcalde de la ciudad, no fue fácil conseguir que nos dieran la organización. Seguro que Pablo Beiro estará muy contento de lo que hemos avanzado y que diez años después podamos volver a tener en la ciudad una competición europea con la diferencia de que nunca la hemos ganado y ahora la vamos a ganar".



El encargado de cerrar la presentación fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien insistió en que "este fin de semana se va a celebrar en la ciudad un Campeonato de Europa. No es un tema menor. Es una prueba deportiva de las de mayor importancia entre las que se realizan en Vigo". Caballero recogió el guante lanzado por el diputado provincial David Regades y bromeó al señalar que "quizás exagera un poco al decir que tenemos que ganar. Porque para hacerlo sólo vamos a tener que superar a turcos, holandeses, suizos, alemanes, ingleses, franceses y checos. Lo tenemos fácil. Pero para nosotros lo más importante es que el Amfiv esté aquí, jugando competición europea, porque es un gran club y nos encanta que estéis y que sigáis muchos años".