Diz y Navarrete sientan cátedra en el CUVI

Victoria para el atleta de Xinzo Rubén Diz y para la viguesa Ester Navarrete en la HappyGoRunning-Cidade Universitaria 2017, segunda prueba puntuable del Circuito RunRun Vigo de carreras populares, que ayer congregó en el CUVI a cerca de medio millar de atletas que pudieron elegir entre un circuito de 10 kilómetros o otro, más asequible, de 6,6 kilómetros. Para los más madrugadores, se organizó también una Andaina Popular, de 10 kilómetros y de dificultad media.



En día soleado y caluroso, el campus olívico vivió un auténtico día deportivo en familia. En esta edición se ofrecía un circuito más plano y más fácil y accesible. Además, destacaba también por su vertiente solidaria, en la que un euro de cada inscripción será donado a un proyecto solidario de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico.



En la línea de meta, antes de la salida, muchos aspirantes al podio presentaban sus credenciales. Lolo Penas, segundo en la Vig-Bay; Rubén Diz, podio en el medio maratón entre Vigo y Baiona; Gonzalo Basconcelo, que empieza a aficionarse a las carreras de larga distancia, e ilustres como Daniel Bargiela, Akka Essaadaoui o el reciente fichaje del Bikila Iván Roade, segundo en el Medio Maratón de Vigo.



La lesión de Lolo Penas condicionó la carrera. En los primeros compases se formó un grupo cabecero con el arzuano, Basconcelo, Diz, Essadaoui y Roade. Pero en el kilómetro cuatro el Aquiles de Lolo Penas dijo basta. El día anterior el corredor del New Balance disputó la Batalla de Cacheiras, la que fue su primera competición tras la Vig-Bay debido a una lesión en el Aquiles. "Mi intención era completar el fin de semana corriendo en el Cuvi, pero mis piernas me indicaron que no estaban recuperadas, así que a recuperar y a por la próxima!!!", indicaba el arzuano en su perfil de una red social.



Así que la ausencia de Lolo Penas tras el kilómetro cuatro cambiaba las quinielas de aspirantes al podio. Rubén Diz supo jugar bien sus cartas para llevarse finalmente el triunfo en un pulso intenso con el mediofondista del Celta Gonzalo Basconelo. Diz paró el crono en 31:41, mientras que el céltico entró segundo con 31:55. Iván Roade completaba el podio (32:27). Akka Essaadaoui y Daniel Bargiela fueron cuarto y quinto, respectivamente.



En cuanto a la carrera femenina, triunfo incontestable de Ester Navarrete, que paró el crono en 35:05, tras entrar en el puesto 14º de la general. Segunda fue Sandra Mosquera, que también fue segunda en la pasada edición de la Vig-Bay, parando el crono en 37:04. El tercer cajón del podio fue para Sofía Freaza, con 37:54.



También hubo una carrera de 6,6 kilómetros, en la que Ángel Julián Varela se anotó el triunfo, con un crono de 24:51, por delante de Óscar Daniel Vera (29:43), y de Marcos Cendón (29:48). En esta carrera, resulta llamativo que la mayoría de participantes eran mujeres, destacando de forma sobresaliente la pontevedresa Ida Blanco (33:54), que entró en la sexta posición de la general absoluta. Iria Rodríguez Rial (34:30) y Soraya Learte (35:24) la acompañaron en el podio.



Tras la carrera, se procedió a la entrega de trofeos en el Teatro Vidal Bolaño de la Ciudad Universitaria, donde hubo, además, mucha diversión y sorpresas.