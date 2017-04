Día de júbilo para Carpa, Condado y CPA Gondomar

As Travesas coronó ayer al Carpa Viqueira vigués en grupos grandes, al Condado de Salvaterra en categoría juvenil y al CPA Gondomar en grupos pequeños.



Las tres agrupaciones se convirtieron en reinas del Internacional Concello de Vigo de grupos show, que concluyó con un nivel deportivo magnífico y el compromiso municipal de seguir prestigiándolo y apoyándolo en 2018.



La jornada, con una media de unos 1.300 espectadores en las gradas, confirmó al Carpa como referencia del torneo en Grupos Grandes (segundo año consecutivo que repite triunfo). Con la coreografía "Darasmo todo", que conquistó el Gallego en Vigo en febrero pasado, la agrupación que prepara Merce Covelo levantó su primer título del fin de semana tras quedarse con la miel en los labios el sábado en cuartetos.



A continuación, y con una organización de precisión suiza en todos los tiempos programados por el Patín Vagalume Celtamotor, el Condado Salvaterra inscribía su nombre por vez primera en el palmarés del trofeo. Semanas antes habían acabado subcampeonas de Galicia en O Porriño, con victoria para el Liceo coruñés, pero en esta ocasión su programa, "Efecto dominó", conquistó al jurado, que lo premió con 50,80 puntos frente a los 48,80 del "Tú" liceísta. El Campus Stellae santiagués, que defendía el cetro, cerraba la serie de actuaciones conociendo las puntuaciones rivales. Su "poison", con manzanas envenenadas incluidas, fue excelente, pero insuficiente para revalidar el título (47,80 puntos). Terceras clasificadas.



La jornada concluía con la competición de grupos show pequeños, en la que el CPA Gondomar, bronce en el Nacional -primera medalla conquistada por un club gallego en esa competición-, campeón de Galicia y vencedor del Internacional Concello de Vigo en 2016, defendía título. Las gondomareñas, además de su extraordinario duelo particular con el Carpa, se medían a sevillanas, burgalesas y lusas. La coreografía "Alma torera" se metió al público en el bolsillo. Los jueces no tuvieron duda alguna: 55,0 puntos frente a los 48,6 de las doce patinadoras del Carpa Viqueira.