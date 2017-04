Atasco del Celta B en el peor momento

El Celta B vio cómo, contra todo pronóstico, el Boiro se convertía en el segundo equipo en asaltar esta temporada el fortín de Barreiro, de donde sólo había sido capaz de llevarse los tres puntos esta campaña la Cultural Leonesa, un ya lejanísimo 6 de noviembre del año pasado. Los visitantes, que se juegan en estas últimas jornadas su continuidad en la categoría, dominaron de principio a fin un partido en el que estuvieron mucho más intensos y enchufados que un desacertado filial céltico al que no le salió nada. El tanto de Juampa, al poco de comenzar la segunda parte, dejó tocado y hundido a un conjunto de Alejandro Méndez que rompía con esta derrota su extraordinaria racha de ocho victorias y perdía la primera plaza tras el triunfo del Racing ante el Caudal.



Antes de ese gol, el Boiro había completado unos primeros cuarenta y cinco minutos muy serios, conteniendo perfectamente a un Celta B espeso, errático en los controles e impreciso en los pases. Además, los pupilos de Fredi saltaron al césped de Barreiro dispestos a buscar la sorpresa de la jornada y a pelear por tres puntos muy importantes en su lucha por seguir la próxima campaña en la Segunda División B.



Esa intención quedó patente en las primeras acciones del choque y se plasmó en el primer acercamiento a la portería rival, obra de los visitantes gracias a un disparo raso de Cano que Néstor Díaz tuvo que sacar a córner en el minuto 3. Poco después fue Juampa el que dejaba muy claro que el Boiro venía con la firme intención de ganar, estrellando un tremendo zurdazo en el larguero de la portería local.



Tras esos instantes iniciales de agobio, el Celta B pareció sacudirse ligeramente el control visitante a través de una mayor posesión de pelota aunque totalmente estéril, sin ninguna profundidad ni peligro.



Todo lo contrario que el equipo de Fredi. De hecho, instantes antes de abrir el marcador ya había gozado de una muy buena oportunidad para conseguirlo. Fue en un preciso centro de Cano desde la banda izquierda con el exterior de su pierna derecha para que Rubén Rivera rematase a placer. Néstor Díaz, sin embargo, consiguió salvar momentáneamente a su equipo con una mano milagrosa para enviar la pelota a córner. Eso sí, nada pudo hacer en ese mismo saque de esquina para evitar que Rivera, ahora en el segundo palo, lograse poner el balón en el fondo de su portería (0-1, min.24).



La reanudación del encuentro tras el intermedio mostró a un Celta B más ambicioso y con ganas de encerrar al Boiro en su propia área. Pero la arriesgada apuesta tuvo un elevado coste porque en una internada por banda derecha de Agus, en la que Borja Iglesias cayó en el área rival y reclamó un posible penalti, llegó el segundo tanto visitante. Los pupilos de Fredi lanzaron un rapidísimo contragolpe, poniendo un medido balón a la carrera de Juampa que, con un tiro cruzado, superó a Nestor para firmar el 0-2.



El filial céltico acusó mucho el golpe y aumentó los nervios de un equipo que seguía sin estar nada fino. A los visitantes les bastaba con estar bien colocados en defensa para no pasar apuros ante un rival al que le costaba mucho encadenar acciones positivas y que, además, con el paso de los minutos acusaba la presión por intentar dar la vuelta a un partido que se había puesto muy cuesta arriba.



Para colmo, un error en la salida de Adrián Castellano permitió a Axel llegar hasta línea de fondo y sacar un centro que Rubén Rivera cabeceó con potencia pero al que Néstor Díaz respondió de nuevo con otra gran intervención. Sin embargo, en el rechace Romay, tirándose en plancha, consiguió llevar la pelota al fondo de la portería céltica y sellar el 0-3.



Con el partido ya decidido, pero con veinte minutos aún por delante, el Celta B intentó conseguir al menos un tanto que le permitiese sacudirse las malas sensaciones, pero no sacó nada en limpio.