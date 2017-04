Ibrahimovic se asoma al final de su carrera

No solo Balaídos se quedará sin ver a Zlatan Ibrahimovic. Es muy posible que ningún otro estadio vaya a disfrutar del genio sueco. "No soy muy optimista", decía José Mourinho sobre el estado de su delantero y de Marcos Rojo, ambos lesionados durante el partido contra el Anderletch. Sus peores temores parecen haberse visto confirmados. Los dos sufren lesiones de gravedad en la rodilla. Aunque el Manchester United se limita a hablar de "daños significativos" en los ligamentos, los medios de comunicación británicos anticipan que Ibrahimovic tendrá que someterse a una intervención quirúrgica y estará entre ocho y nueve meses de baja. En el caso de Rojo, se trataría de una rotura parcial del ligamento cruzado y su periodo de convalecencia se vería reducido a seis meses.



Marcos Rojo tiene 27 años y tiempo suficiente para recuperar su mejor nivel. Ibrahimovic ya está en 35 años. Y además su situación profesional es más complicada. El gigante de Malmo quedó libre el pasado mes de junio con el Paris San Germain y había firmado por solo una temporada con los "red devils". La Premier League era una competición que le apetecía probar después de sus experiencias en Holanda, Italia, España y Francia. Firmó por doce millones de euros, más una prima de fichaje de ocho millones. El delantero había recibido algunas críticas en las últimas semanas, especialmente por el codazo a Mings, defensa del Bournemouth, que le supuso una sanción de tres partidos. Pero su rendimiento se cuenta entre lo más consistente de una escuadra irregular, con un total de 28 goles entre todas las competiciones. Ibrahimovic, además, era una pieza esencial, que justificaba el juego planteado por Mourinho. Este se mostró convencido de que el equipo sabrá recomponerse. "Por supuesto", respondió al jueves a la pregunta de los periodistas al respecto.



Ibrahimovic estaba negociando su renovación. Mudarse ya a alguna competición menor, en Asia o en Estados Unidos -se hablaba de Los Angeles Galaxy- era otra alternativa. Todo queda en el aire, si bien en Manchester se da por concluida su etapa en rojo. La prensa apunta que Mourinho ha solicitado que Morata, además de Varane, entre en un presunto intercambio con el Real Madrid por De Gea.



Mientras, el Manchester United prepara su partido de hoy (15.15 hora española) en casa del Burnley. Si los "red devils" ganan, se acercarán a un solo punto de la cuarta plaza, que da acceso a la previa de la Liga de Campeones y que ocupa el Manchester City. Y el derbi es precisamente su siguiente cita en la Premier, el próximo jueves. El fin de semana recibirán al Swansea y después ya tendrán que preparar la ida de semifinales contra el Celta en Balaídos. Un campo que Ibrahimovic solo visitó cuando militaba en el Ajax. El sueco, que había marcado el único gol en el Amsterdam Arena, no brilló en la derrota ante los de Lotina (3-2). Su ejercicio en el Barcelona coincidió con la estancia en Segunda del Celta.