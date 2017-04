El Celta B se impone afianzar su liderato ante el Boiro

El Celta B se ha impuesto apuntalar su liderazgo en el Grupo I de la Segunda División B con una victoria, la octava consecutiva, ante el Boiro, equipo en puestos de descenso al que el intratable conjunto de Alejandro Menéndez recibe en Barreiro a las 12.00 horas.



El filial celeste quiere aprovechar su dinámica positiva -no ha perdido un partido desde que el pasado 19 de febrero cayó en El Plantío ante el Burgos- para incrementar su ventaja frente a sus dos grandes rivales en la lucha por primera plaza, el Racing de Santander, con el que marcha empatado a 77 puntos y el goal-average a favor, y la Cultural Leonesa, que sigue al acecho tres puntos por debajo a la espera de un tropiezo de los celestes.



Los dos rivales célticos tienen compromisos sobre el papel asequibles. El Racing de Santander recibe en El Sardinero al Caudal Deportivo asturiano, el equipo que ocupa la promoción de descenso y que necesita sumar para poner tierra de por medio con la zona de descenso, mientras que la Cultural Leonesa visita mañana, lunes, al Burgos, situado también en la zona baja con los mismos puntos que el Caudal, en su feudo de El Plantío.



El compromiso de los célticos es también asequible. Los de Alejandro Menéndez reciben a un rival malherido que no debería darle demasiados quebraderos de cabeza. Pero el técnico del filial no se fía del frágil momento del adversario y ha pedido a sus hombres máxima concentración para fortalecer su liderato con un noveno triunfo consecutivo.



Menéndez es consciente de que el menor pinchazo puede privarle de la primera plaza -que concede más opciones de ascenso- y no quiere sorpresas. El preparador asturiano cuenta para el choque con las bajas del portero Iván Villar, convocado por Berizzo con el primer equipo, y las de Kevin, por sanción, y Joao, por lesión.



El técnico celeste ha convocado para el choque a 18 futbolistas, incluido el juvenil Solís. La lista la integran: Néstor, Ángel, Alende, Agus, Samu, Caste, Robert, Roger, Brais, Gus, Borja Fernández, Dani Molina, Mera, Adrián, Hicham, Borja Iglesias, Juan Hernández y el citado Solís.