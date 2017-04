El reto más duro de Marcos Fernández Cidras

Marcos Fernández Cidras no corre solo la carrera más dura de su vida. Tras una caída desde un árbol, este jardinero y amante de los trails se encuentra en la unidad de lesionados medulares del Juan Canalejo de A Coruña, a la espera de un diagnóstico definitivo que determine el alcance de su lesión. En este momento tan difícil, el nigranense está recibiendo multitud de apoyos a través de las redes sociales, como el vídeo que le han grabado sus compañeros del Coutadas Trail Team, del que es socio fundador y vocal. "Que cada paso que demos sirva para dar tú un paso", dicen.

Marcos Fernández Cidras (Nigrán, 1972) se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su vida. Uno de los socios fundadores del Coutadas Racing Team, habitual en los podios de los trails de Galicia, lucha en el Hospital Juan Canalejo de A Coruña por recuperar la movilidad de sus piernas tras sufrir un accidente al caerse de un árbol cuando se disponía a cortar una de sus ramas.

Cidras, jardinero de profesión, se precipitó desde una altura de unos "seis o siete metros", lo que le ha provocado una lesión de pronóstico todavía incierto. "En un primer momento lo trasladaron al Álvaro Cunqueiro, pero desde allí ya lo llevaron en helicóptero al Canalejo", relata Bernardo Rodríguez, presidente del Coutadas Racing Team.

Ahora mismo se encuentra ingresado en la unidad especial de lesiones medulares del Juan Canalejo, y está estable, dentro de la gravedad, a la espera de una valoración definitiva para determinar el alcance de su lesión. El mismo día de su ingreso en el Cunqueiro Bernardo Rodríguez se trasladó al centro hospitalario para conocer su estado. "Ya se temía que algo iba mal porque no sentía las piernas", indica.

Pese a que el pronóstico inicial no parece favorable, todo el mundo del trail gallego se ha movilizado para apoyar y animar a uno de sus integrantes más queridos y reconocidos. "Es uno de los mejores de Galicia", dice el presidente de su club, que recuerda que fundaron el Coutadas Racing Team hará "unos cuatro años". "Antes Marcos se dedicaba al asfalto, y tenía buenas marcas, pero desde hace unos años decidió pasarse a las carreras por el monte".

Tercer clasificado en el Circuito de Galicia Máxica Trail Adventure en 2014, ascendió un escalón en el podio en 2015, donde fue segundo. Además, se llevó el triunfo por equipos en las 24 horas de Vigo en las ediciones de 2015 y 2016 y se adjudicó la victoria en el Trail Aloia de 2016. Fue, además, segundo en el Circuito Quiroga del pasado año, misma posición que la que alcanzó en el Ultra Trail UTAC de 89 kilómetros, también en 2016.

En su palmarés reciente figura también su participación en el Ultra Trail Picos de Europa, donde logró la 15ª posición en la general, y la tercera de su categoría.

Acostumbrado a tantas batallas duras y épicas, ahora afronta la más difícil, la más complicada. Lucha por volver a ser el Marcos Fernández Cidras que atravesaba el monte al galope. Allí, en la cima, le esperan sus compañeros de equipo y todos los amantes del trail, que se han sumado en las redes sociales a la multitud de mensajes de ánimo que le quieren hacer llegar para hacerle más llevadera su lucha. "Estamos en contacto con deportistas de alto nivel de trail, sobre todo de Portugal y de España, para que nos ayuden un poco a enviarle ánimos", dice Rodríguez.

"Hemos venido aquí, a la cima del cielo, en tu honor, para darte fuerza", dice su "familia" del Coutadas Trail Team en el vídeo que le han grabado. "Para que cada paso que demos te sirva para dar tú un paso, para que nuestros corazones se unan al tuyo. Lo vas a conseguir, porque eres fuerte", añaden.

"En GMTA (Galicia Máxica Trail Adventure) sabemos que eres fuerte y duro, que eres un luchador nato y que no vas a arrojar la toalla así como así. Por eso desde aquí queremos enviarte un abrazo lleno de fuerza para que la uses como mejor sabes", le dice otro de los muchos mensajes de ánimo con los que se está llenando la red estos días. Marcos Rodríguez Cidras no corre solo en la carrera más dura de su vida.