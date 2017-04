El Vgo Basket prescinde del técnico Alberto Gómez

La derrota del pasado domingo en As Travesas ante el Calidus Gallego COB, le pasó factura al técnico, Alberto Gómez, que ya no es entrenador del equipo. El club vigués ocupa la penúltima posición con seis victorias en veintitrés jornadas, y certificó su descenso de categoría.



El partido ante el cuadro ourensano era la última oportunidad que la directiva le había dado al técnico. Las opciones eran claras, ganar significaba seguir y perder el cese, situación que al final se produjo.



A tres jornadas para la conclusión del campeonato liguero, se hará cargo del equipo el que hasta ahora había segundo de Alberto, Samu Míguez, que estará apoyado en todo momento por Félix, que continúa ligado al club.



Los vigueses viajan mañana sábado a Valladolid, en donde disputarán el último partido lejos de Vigo. Será a partir de las 19 horas ante el Innova Chef, equipo que también se está jugando la salvación.



Al Vgo le restarán dos partidos, en el pabellón de As Travesas ante el Chantada, y una semana más tarde disputará el último encuentro del campeonato ante el otro equipo vigués descendido, el Seis do Nadal.