Iago Aspas: "Pelearemos sin parar"

Iago Aspas lamentó la derrota cosechada ayer en Valencia pese a que estuvieron cerca después del penalti transformado en el tramo final del partido. Acerca de esta jugada el delantero de Moaña dijo que "Soler no se pudo frenar y hay contacto", aunque luego dijo que "siento que no haya servido para ayudar al equipo a ganar".



Sobre el partido Aspas dijo que "hemos estado bastante bien en la primera mitad, no hemos logrado hacernos con el control y ellos sí. Cuando nos hemos repuesto y conseguido el empate se han vuelto a poner por delante pocos minutos después y eso no nos puede pasar". "Ahora tenemos un partido difícil contra el Eibar. En casa estamos desplegando un fútbol vistoso y bueno. El Eibar es correoso y no te deja jugar, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para ganar y darle una alegría a nuestra gente", dijo.



Por últimos se refirió a las opciones europeas del Celta tras este resultado: "El año pasado estábamos en la misma situación y tenemos que pelear por Europa sin parar".