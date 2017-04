Salvador González "Voro": "Un gran trabajo ante el Celta, un equipo que te exige mucho"

El entrenador del Valencia, Salvador González "Voro", destacó que su equipo supo reaccionar tras el 0-1 e hizo un partido completo, ya que leyeron bien el encuentro y la forma de jugar ante el Celta, al que ganó por 3-2.



"El rival nos exigía jugar por dentro, con el balón al pie y con el riesgo que eso conllevaba ante las posibles pérdidas porque podían salir al contragolpe, pero el trabajo ha sido fantástico, con acierto e intensidad", continuó. "Hoy -por ayer- sería injusto destacar a algún jugador en concreto", indicó cuando fue preguntado por Lato y Carlos Soler, pero destacó la aportación de Lato cuando entró por su buen juego. "Sobre Soler destacó el gran trabajo físico y la clave del tercer gol que marcó para ganar y cerrar un partido en el que éramos mejores, pero estábamos empatados", señaló.



Voro no entró a valorar si el penalti señalado en contra o no lo era, pero destacó la victoria e hizo hincapié en la necesidad de mejorar para no recibir goles a balón parado.



Dio la enhorabuena al equipo por el esfuerzo y destacó que el equipo también se jugará mucho el domingo en Granada, tras haber sufrido mucho, y demostrar que el equipo no olvida de donde viene, pero tratar de mejorar.