Alonso: "Prefiero estar aquí que en el supermercado de casa"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se ha resignado al mal inicio de temporada de su equipo aclarando que no está "deprimido" por la situación y que prefiere estar compitiendo antes que "en el supermercado" de su casa, al tiempo que ha avanzado que "no se puede descartar nada" sobre su futuro. "Cuando entrevistan a un expiloto siempre hay una pregunta sobre Alonso y su difícil situación. Dicen que estoy deprimido y no hay nada de eso, estoy en la Fórmula 1 dando lo mejor de mí y compitiendo al máximo. El equipo no es muy competitivo ahora mismo, pero nos algo que podamos arreglar de un día para otro. Prefiero estar aquí que en el supermercado de mi casa", dijo Alonso ante la prensa en Shanghái.



"No descarto nada en el futuro", aclaró el asturiano cuando se le preguntó por una posible convivencia en el futuro con Lewis Hamilton, repitiendo lo ocurrido en 2007. "Respeto mucho a Hamilton. Nos gusta competir y batir a los mejores, igual que pasaba con Michael (Schumacher). Fue fantástico ganar títulos cuando Michael estaba en la pista porque tienen más valor", recordó.



En cuanto al presente, subrayó que en McLaren están "trabajando muy duro para luchar por podios y victorias" y que si no lo consiguen tendrán que "cambiar la situación". "Estamos aquí para ganar y no estamos ganando, así que necesitamos cambiar algo", lanzó Alonso, añadiendo que "ahora mismo es muy difícil pilotar" su coche. "No puedes cometer ni un error en toda la carrera porque cualquier fallo en una curva provoca que te adelanten en la siguiente recta debido a la diferencia de velocidad. Es simplemente falta de potencia, nuestro tiempo en las rectas es mucho mayor que el de los demás", lamentó.



Sáinz, contento,



Mientras tanto, el también español Carlos Sainz (Toro Rosso) se mostró muy satisfecho con el inicio de temporada en Australia, donde finalizó octavo, y aseguró que su equipo solo puede "mejorar" a partir de ahora, aunque consciente de que será "difícil" hacerlo este fin de semana en el Gran Premio de China.



"En Australia completamos un fin de semana muy bueno para el equipo. Después de un invierno muy duro llegar a la primera carrera y poner a los dos coches en los puntos nos demuestra que el coche tiene mucho potencial. Solo podemos mejorar, aunque aquí va a ser difícil por las rectas largas", reconoció Sainz en rueda de prensa. Comparando este inicio de curso con 2016, recordó que "la segunda parte de la pasada temporada fue difícil" porque su monoplaza "perdía 16 ó 17 kilómetros por hora en las rectas", muestra de que "el motor no era muy competitivo".