Rahm debuta bajo la tormenta

A pocas horas del inicio de la 81ª edición del Masters, las tormentas están regando las calles onduladas y los greenes endiablados del histórico recorrido de Augusta National. "Este campo mantiene a todos desequilibrados. No importa cuánto lo juegas o lo bien que lo juegas", recordó el legendario Jack Nicklaus, ganador de seis Masters, y encargado de inaugurar la competición junto al sudafricano Gary Player, en plena forma a sus 81 años.



Dentro de los prolegómenos de Augusta, Nicklaus y Player se unieron a otros 31 ganadores de la chaqueta verde del Masters para honrar la memoria de Arnold Palmer, leyenda del golf que falleció el año pasado, y compartir la copiosa y carnívora cena típica de Yorkshire elegida por el ganador de la edición de 2016, el inglés Danny Willett. Cuatro victorias en el Masters garantizan un sitio en la mesa a Tiger Woods que, sin embargo, no podrá competir por segundo año consecutivo cuando se cumplen dos décadas de su primera victoria en Augusta. Una prolongada lesión de espalda ha propiciado su declive.



"Siempre he lidiado bien con los contratiempos y las pérdidas", dijo el número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson, ganador de su primer grande, el Open de Estados Unidos, en 2016, tras un retiro temporal para superar sus adicciones y varias decepciones en los últimos compases de los grandes torneos. Después de la remontada en el ránking mundial, llega a Augusta como claro favorito y con la lección aprendida. "Todo lo que tienes en la bolsa tiene que funcionar para jugar bien aquí", dijo Johnson.



"DJ" tendrá que medirse con rivales de la talla de Jordan Spieth, ganador de la chaqueta verde en 2015, o el norirlandés Rory McIlroy., que desea completar su colección de grandes ganados, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto Británico y el Campeonato de la PGA.



McIlroy saldrá a jugar con el debutante español Jon Rahm. "El año en que nací (1994) ganó José María Olázabal y Severiano Ballesteros ya había ganado dos veces. Augusta parece propicio para la manera de jugar de los españoles", dijo el golfista vasco. Rahm se estrena en el Masters entre los favoritos tras una escalada vertiginosa al duodécimo puesto del ránking mundial.