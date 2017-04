Mucho Barcelona y muy poco Sevilla

Al Barcelona le bastó media parte, en la que elaboró un juego altísimo nivel, para deshacerse del Sevilla, que firma el sexto partido seguido, quinto en la Liga, sin conocer la victoria. Dos tantos del reaparecido Messi, que se perdió el encuentro en Granada, y una chilena de Luis Suárez fueron la tarjeta que dejó el Barcelona en unos primeros 45 minutos en que acabó avasallando a un Sevilla que lo pasó mal y sin poder optar a tener el balón para frenar la embestida de su rival.



Al Barcelona le salió la mejor primera parte del curso, y no tanto por los goles, sino por la autoridad que impuso contra un rival que se esperaba que podría ofrecer más resistencia. El Sevilla lo pasó realmente muy mal, especialmente cuando tuvo que ir tras el balón y sin opción a tocarlo.



Excepto un intento de remate de cabeza en un error defensivo del Barcelona, y una pelota que se encontró N'Zonzi solo ante Ter Stegen, en la que el meta azulgrana volvió a mostrar sangre fría para aguantar y atajar el peligro, el Sevilla vivió de medio campo hacia Sergio Rico.



Puso tres centrales Jorge Sampaoli, además de los dos laterales, pero el Barcelona ya había ganado la partida en su 3-4-3, que una vez más volvió a salirle bien, especialmente por el tono físico de los azulgrana, con gran convicción en la presión para recuperar el balón y no romperse por alguna línea.



Los ochos primeros minutos de partido fueron un vendaval de los de Luis Enrique. Ese intenso arranque dio paso a un juego más calmado, aunque siempre con el Barcelona con el balón controlado. La fluidez en el juego rápido del balón y disposición a recibirlo siempre con numerosos jugadores desmarcados, dejaba en un gesto inútil el intento del Sevilla de frenar al rival.



Antes de la media hora, el Barcelona se desató en la ofensiva, y ya en el 25 una jugada de Messi, tras un robo de Rakitic, acabó con el argentino realizando un centro al que respondió con un despeje defectuoso Mercado, y Luis Suárez conectó en una chilena el que fue el gol de la noche (1-0).



El Barcelona vio que el Sevilla, tocado tras un mes de marzo negro, iba a pagar el gol por un bajón anímico, y tres minutos después una mala transición sevillista en el campo del Barça, acabó con otro robo de Rakitic, que condujo hasta enviarlo largo a Neymar, quien llegó hasta la línea, centró y Luis Suárez, que no tenía buen disparo, dejó atrás para que Messi se jugase el disparo, que acabó en gol (2-0).



Cinco minutos después, en un nuevo arreón de los barcelonistas, en un córner con remate primero de Mascherano, finalmente pudo sacar el balón Pareja, pero lo dejó para que Messi conectase una volea que acabó en el tercero de la tarde (3-0).



Jorge Sampaoli movió el banquillo en el inicio de la segunda parte, sacando a un inoperante Nasri y también a Mercado, dando entrada a Sarabia y a Kranevitter.



El Sevilla tuvo más y mejor la pelota. El partido dejó de tener un dominador claro y ello se evidenció en idas y venidas, con llegadas claras en ambas porterías. El partido se consumió con la expulsión de Vitolo, tras una dura entrada a Neymar, y vio la segunda amarilla, y un disparo potente del joven Aleñá, al que Rico respondió con un intervención espectacular.