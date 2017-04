Sofía Rodríguez logra la plata en Paterna

Sofía Rodríguez, jugadora del Vigo Squash, logró la medalla de plata en el Campeonato de España sub 13 que se disputó en Paterna (Valencia). La viguesa realizó un magnífico torneo, pero en la final no pudo con la santiguesa Martina Flores, que le derrotó en tres sets. Sin embargo, Sofía Rodríguez transmitió muy buenas sensaciones y superó a adversarias que se podrían considerar superiores.



El Vigo Squash estuvo representado por cinco jugadores en el Campeonato de España. Cío García fue cuarto en la categoría sub 17 masculina. Andrés Vázquez ocupó el séptimo lugar y Mateo Rodríguez fue vigésimo. En la categoría sub 17 femenina, Paula Franco fue undécima.



Galicia fue la dominadora del Campeonato de España. Los vigueses Gonzalo Romero y Marta Domínguez ganaron en sub 17. Martina Flores, de Santiago, y Hugo Mon, de Lugo, se impusieron en sub 13.