Cinco detenidos por el supuesto amaño del Barcelona B-Eldense

La Policía ha detenido a cinco personas en relación con el presunto amaño del partido del pasado sábado de Segunda B entre el Eldense y el Barcelona B, en el que el equipo alicantino perdió por 12-0. El lunes la Policía detuvo al entrenador del Eldense, Filippo Vito di Pierro, y al responsable del grupo inversor italiano que lo gestiona, Nobile Capuani. Ayer fueron detenidas tres personas más: los jugadores Nico Cháfer y Maiki Fernández y el técnico Francisco Ruiz Casares.



La investigación comenzó con la denuncia pública del jugador Cheikh Saad, quien indicó que el partido fue amañado por cuatro jugadores de su equipo, en connivencia al menos con el entrenador. Cheikh, en declaraciones a Rac1, también manifestó sus sospechas de la existencia de irregularidades en más partidos de esta temporada y apunta a los jugados contra el Cornellà o frente al Gavà. "Mi no alineación en Cornellá me pareció muy extraña, porque yo venía jugando y creo que estaba dando un nivel elevado", señaló.



José Miguel Esquembre, abogado y portavoz del grupo inversor italiano del Eldense, ha confirmado que el máximo responsable del grupo, Nobile Capuani, ha sido detenido. "Desconozco la pena que le pudiera caer. Soy un abogado generalista y tendré que aprendérmelo, nos ha pillado completamente de sorpresa", ha indicado.



Guille Smitarello, futbolista del Eldense que ha declarado ante la Policía por el posible amaño, ha manifestado a su salida de las dependencias policiales que se le acusa de hechos en los que no está involucrado. "Yo no he hecho nada, se me acusa de cosas que yo no he hecho. Lo único que he hecho es dejarme la piel por el Eldense, espero que se descubra la verdad. Yo no tengo pruebas de nadie, no puedo acusar nadie, sé lo que he hecho, yo no he hecho nada", ha declarado. "El 12-0 es un resultado muy abultado, pero yo no vi ninguna actitud rara en mis compañeros".



Respecto a las declaraciones de su compañero de equipo Cheikh Saad, que destapó el fraude del 12-0 encajado por su equipo ante el Barcelona B, ha apuntado: "Si Cheikh me quiere acusar que me acuse, porque yo no he hecho nada y lo recalcaré a todo el mundo, yo por las noches duermo tranquilo y el que me ha visto jugar sabe que yo doy el cien por cien".



David Aguilar, presidente de la junta gestora del CD Eldense, ha manifestado que no le sorprende que Nóbile Capuani esté en el calabozo. Aguilar ha hecho estas declaraciones a la salida del estadio Nuevo Pepico Amat, donde estaba prevista una reunión con los jugadores para comunicarles la situación de la plantilla.



"No me ha sorprendido que Capuani esté en el calabozo, la justicia está haciendo su trabajo, y aunque - desde el grupo inversor- me están acusando, la Justicia dictará sentencia. Es todo muy triste", ha dicho ante los medios.



Respecto a la reunión, Aguilar ha indicado que el club tenía que hablar con los jugadores que no iban a seguir para que trajesen los contratos que tienen con el grupo italiano, pero no se han presentado. "Los jugadores que no siguen no han venido. De los 12 jugadores que no siguen hay alguno detenido". Además, ha comunicado que los otros 12 jugadores que sí siguen en el Eldense son Joseja, David Azin, Mendy, Mulder, Cheikh, Kiko Rodríguez, Cesar Rodríguez, Tabala, José Sánchez, Sito López, Alberto Carbonell y Guille Smitarello. "Confío en él y creo en su inocencia", afirmó de este último.