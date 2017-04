Toni Ferreiro y Desirée Duarte ganan en el Open de España

Toni Ferreiro (Merida Spain) y Desirée Duarte (Intense) ganaron la primera prueba del Open de España de Enduro, celebrada en la localidad malagueña de Ojén.



Toni Ferreiro, actual campeón de España de Enduro y vencedor del VigoBikeContest hace unas semanas, lograba la victoria por un escaso margen de 3 segundos. "He tenido que ir remontando durante toda la carrera", comentaba. El vigués, un habitual de las Series Mundiales de Enduro, ganó dos de los cinco parciales cronometrados de la prueba, lo que la califica como una competición muy igualada y que Ferreiro reconocía como "una de las pruebas más duras que he disputado" y sin lugar a dudas "la más dura que he hecho en España". Ahora disputará las World Series, para las que está animado: "Me noto muy bien con la bicicleta muy motivado y este año lo haremos muy bien", indicaba.



Ferreiro estuvo acompañado en el podio por el sub23 aragonés y gran promesa del enduro nacional, Gabi Torralba (Mondraker). El tercero en el podio fue Daniel Cubero que completaba una carrera muy constante para finalizar a 8 segundos.



En el apartado femenino la gran dominadora fue la pontareana Desirée Duarte, que debutaba en un Open de España de Enduro. Como actual campeona de España de la modalidad y una de la máximas favoritas, cumplió con los pronósticos y se hizo con la victoria final.



Desirée marcó los mejores tiempos parciales en cada uno de los 5 tramos especiales para acabar con un tiempo de 26 minutos y 24 segundos, seguida de la malagueña y también sub 23 Miriam Alcántara (27:08) y de la madrileña Marketa Michalkova (28:26).



El otro gran resultado de la delegación viguesa se lo llevó Nico Carrera (CC Coruxo), que a pesar de tener problemas mecánicos en los dos dos primeros tramos y terminar haciendo los enduros a pie tras una rotura de cadena, lograba la segunda plaza entre los júniors y lo coloca como una de la referencias de la categoría a nivel nacional.