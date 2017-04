El nuevo rey

El Celta B le ha arrebatado el liderato a la Cultural Leonesa, un equipo que pareció inasequible durante un largo tramo del campeonato. Y lo ha conseguido en el campo de los leoneses, sobreponiéndose a la presión ambiental que ejercían 12.000 espectadores. La primera posición, después de 32 jornadas, no es nada que se pueda celebrar pero tampoco una anécdota. Revela la capacidad competitiva de una escuadra que destaca en varios apartados estadísticos sobre todos los integrantes de Segunda División B. El ascenso se ha convertido en un objetivo legítimo.

El Celta B alcanzó en León con su victoria por 1-2 ante la Cultural Leonesa la cumbre del grupo primero de la Segunda División B. Un liderato que confirma la espectacular temporada de un grupo "sólido, fuerte, con las ideas claras y que nunca se rinde", en palabras de Alejandro Menéndez, su entrenador. El técnico maneja una pizarra que ha llevado al equipo a romper registros históricos en la actual campaña. En casi todas las estadísticas los vigueses son mejores dentro de los cuatro grupos de la Segunda División B.



El filial céltico se entrenó ayer en A Madroa tras llegar a Vigo a las tres de la madrugada. En su maleta llevaba el liderato y la sensación de que el sueño del ascenso a la Segunda División parece que se acerca. "Seamos cautos", dicen en la plantilla. Pero añaden: "Nadie nos ha regalado nada. Lo hemos conseguido por méritos propios". Esas palabras, pronunciadas por Borja Iglesias, resumen el sentir general de una formación sin fisuras.



Lejos quedan aquellos pronósticos de que lo primero era la permanencia como gran objetivo. También la posibilidad de jugar la fase de ascenso, reto conquistado hace pocas semanas. Ahora el Celta B se encuentra ante un gran desafío, una plaza en la Segunda División A. Alejandro Menéndez desvela: "Somos fuertes en defensa, dinámicos en el centro del campo y con presencia en ataque. Eso es importante para ganar los partidos". Dice que "el Celta B es el equipo ante el que nadie quiere jugar ahora mismo y al que todos quieren ver". Y ofrece un dato. El pasado domingo en León se reunieron más de 12.000 personas, la mejor entrada de la temporada de la Cultural Leonesa. "Los jugadores tuvieron la suficiente personalidad para aguantar la presión de un ambiente en contra. Eso también les hace crecer como futbolistas", dice el técnico.



Todo se elabora en la pizarra que maneja Alejandro Menéndez desde el pasado verano, cuando diseñó su proyecto futbolístico. El entrenador transmite la impresión de que las estadísticas no le importan. Pero los números son llamativos. El Celta B y el Racing de Santander son los únicos que tienen asegurada su presencia en la fase de ascenso cuando restan seis jornadas para terminar el campeonato. En los otros tres grupos todavía nadie ha conseguido ese objetivo.



Los vigueses y los cántabros acumulan 71 puntos. En los otros grupos tampoco nadie alcanza esa cantidad. El Albacete posee 69, el Barcelona B atesora 66 y La Hoya Lorca tiene 62. Si la liga terminara ahora mismo, el Celta B se enfrentaría a alguno de ellos. Solo el filial barcelonistas le supera en un parcial. Ha conseguido marcar 71 goles, 12 de ellos en un polémico partido el pasado fin de semana ante el Eldense. El equipo céltico tiene 58 goles a favor y 23 en contra. El Racing de Santander es el único que ha encajado menos en todos los grupos, pero está a 13 de los que logran los célticos.



Precisamente en el apartado goleador destaca Borja Iglesias. Autor del tanto de la victoria el pasado fin de semana, posee 25 en su cuenta particular. Doni (Fuenlabrada) con 21, Boris (Gavá), con 22 y Airán (Atlético Mancha Real) con 16, son los mejores artilleros en los otros grupos. El delantero del equipo vigués ha conseguido marcar siete goles en las últimas seis jornadas. Un llamativo registro.



Restan seis jornadas para que termine la competición. En el primer entrenamiento como líderes, dedicado a la recuperación física en la mayor parte de los casos, no se vieron síntomas de euforia. "Todavía queda mucho por trabajar. El objetivo es seguir en esta línea. Pero ya nadie nos puede quitar lo que hemos logrado", dice Alejandro Menéndez, protagonista al salvar de forma agónica del descenso al equipo al final de la temporada pasada y ahora situartlo líder.



El desafío del ascenso se ha convertido en un objetivo real. En el caso de que el Celta B terminara en la primera posición se enfrentaría en una eliminatoria a doble partido a un rival que también hubiera terminado primero en otro grupo. Los vigueses, en caso de caer en esta ronda, todavía dispondrían de opciones, ya que serían repescados para seguir en la lucha.