Guerra en el Eldense por los amaños

Cheikh Saad, jugador del Eldense, aseguró que la derrota sufrida el sábado ante el Barcelona B por 12-0 estuvo amañada por cuatro jugadores de su equipo, que en connivencia al menos con el entrenador, amañaron el encuentro por una cuestión de apuestas.



El partido, correspondiente al Grupo III de Segunda División B, enfrentaba al líder con el equipo eldense, colista del grupo, que ya ha descendido de categoría.



"Cuando acabó el partido, subí al autobús y dos hombres me dicen 'Cheick ven, ¿estás cabreado no?' y yo les dije 'pues claro, después de que te marquen doce...'. Y me dijeron 'Pues que sepas que estos jugadores han vendido el partido' y bajé al vestuario y armé la marimorena'", señaló el jugador mauritano al programa El Mon de RAC1.



"Sé quiénes son, pero no lo puedo decir aún", apuntó el futbolista, quien añadió: "Cuando me dejen decir los nombres lo diré. Lo que no voy a hacer es ir de campo en campo dejándome la piel y que la gente se ría de mí y encima que ganen dinero".



Saad dijo que había recibido ya amenazas y también que al entrar de nuevo al vestuario a recriminar a sus compañeros tras sus sospechas, "casi hubo agresiones".



El jugador añadió que "en su opinión" también su técnico debía estar al tanto. "El entrenador sabe algo seguro porque si no, no habría puesto a los jugadores que saben que lo van a hacer", señaló.



"Estaba en el banquillo y vi cosas extrañas. La primera es que yo y otro que íbamos a ser titulares, no lo fuimos. Media hora antes de empezar éramos titulares y a última hora nos dijeron que no", desveló.



"A uno de los jugadores le dijeron, 'este partido está vendido, ¿tú quieres jugar?' Y dijo que no. A mí no me preguntaron directamente porque habrían tenido el problema antes de empezar", continuó.



"Cuando vamos 5-0, el entrenador me dice, 'calienta tres minutos y entra' y yo le digo, 'no entro ahí ni loco'. Me dijo 'tienes que entrar' y yo le dije que no entraba porque estaba pasando algo raro", apuntó



"No puede ser que en menos de quince minutos te hagan cinco goles, es imposible por mucho que sean los del Barça B y sean muy buenos. Me quedé en el banquillo y les dije a mis compañeros que nadie entraba, que se lo comieran los que estaban dentro. No sé cuántos, pero sabían lo que estaban haciendo", añadió.



Saad confirmó que si no hubo cambios fue porque él les dijo a sus compañeros que no entraran "si no querían que su nombre se vieran involucrado en esta mierda".



El jugador del Eldense apuntó que hay más jugadores españoles implicados que los italianos que ha aportado el fondo de inversión que controla la gestión deportiva del club y también que existe "un líder" entre ellos.



En ese mismo programa, el presidente de la junta gestora del Eldense, David Aguilar, señaló que sospechaba de muchas cosas. "Esto no viene de este partido. Semana tras semana pasan cosas extrañas como que jugadores que juegan habitualmente a los que se apartan del equipo u otros a los que se avisa de que no corran porque nos tienen que marcar un gol más", dijo.



"Creo que puede haber compra de partidos por el tema de las apuestas, cada día me doy más cuenta. Ni en el peor de mis sueños me podía imaginar una cosa así", añadió. "La gestión deportiva del club es de un grupo italiano pero eso no les da derecho a hacer lo que quieran con los jugadores. No les pagan, no les respetan", apuntó el dirigente, quien corroboró que tiene entendido que hay implicados más jugadores españoles que italianos.