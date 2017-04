El Tenerife gana al Zaragoza y se eleva hacia el primer puesto

El Iberostar Tenerife sumó ayer una trabajada e importante victoria sobre el Tecnyconta Zaragoza (65-54), en un choque muy igualado, intenso y que se decidió en los últimos instantes con un Tim Abromaitis muy acertado en los momentos claves. Triunfo de garra, de orgullo y liderato de nuevo para un Iberostar Tenerife que cada vez está más cerca de asegurarse matemáticamente su presencia en el "play off" por el título en una lucha intensa con nueve equipos que buscan lo mismo.



Pero ayer, el Tecnyconta Zaragoza no le puso las cosas fáciles a los tinerfeños. Trabajó muy bien en defensa, tapó bien todas las acciones ofensivas del Iberostar Tenerife y cuando no pudo llegar a alguna, los tinerfeños no estaban acertados.



Es por ello que el marcador no avanzaba y el choque llegara al descanso con empate a 29. Tras la reanudación más de lo mismo, ambos conjuntos mantuvieron la tensión defensiva, pero fue el cuadro lagunero quien tomó ventaja con siete puntos consecutivos.