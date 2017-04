Tania pone en jaque al Friol en As Relfas

El Sárdoma sumó su tercera victoria consecutiva en As Relfas y el cuarto partido seguido ante su afición sin perder (empate ante Ave Fénix y triunfos frente a Arousana, Monte y Friol) en una jornada en la que Tania, de nuevo, trajo en jaque a un rival aspirante a la tercera plaza, que ha perdido el paso del Sporting de Gijón.



Para las viguesas, el triunfo certifica matemáticamente la séptima plaza, de la que no se moverá ni hacia arriba ni hacia abajo en las dos jornadas que restan por jugarse. Además, y a falta de que por su campo pase el Matamá, ha sido esta la primera victoria de la campaña para las blanquiazules ante un equipo de las seis primeras posiciones. Por fin.



Y eso que las jugadoras visitantes tuvieron sus ocasiones en el primer tiempo, cuando Eva canalizaba las acciones ofensivas de las lucenses. El Friol encaraba la puerta y probaba fortuna con disparos de Mini y Cris Oreiro, pero el marcador no se movía.



Hasta que apareció Tania Penedo con un balón al hueco que Yaiza convertía en el 1-0 cruzando el cuero sobre la salida de la ex Olivo Sheila. El Friol no se rindió y, aunque restaba poco para el descanso, Eva tuvo otra ocasión. Pero era el día del Sárdoma.



En la reanudación, las de Marcos Canle, que en esta ocasión retomó la polivalencia de María Calvar en el centro del campo junto a Equis, no dieron pie a más disgustos. Las blanquiazules mandaban, trabajando acompasadas. Y llegó la sentencia.



Presión



El Sárdoma combinaba apareciendo en cada acción Tania, incansable, que tenía el premio del 2-0. La presión provocaba el error de las visitantes y la delantera viguesa anotaba.



El Friol, por su parte, tampoco bajó los brazos ahí. Cris Oreiro tuvo un mano a mano con Sara, pero esta fue más hábil desbaratando la acción.