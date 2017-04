Sindhu se venga de Carolina Marín

La india Pusarla Sindhu se tomó la revancha de la final olímpica de Río de Janeiro y derrotó a Carolina Marín en la final del Yonex Sunrise Abierto de la India de badminton, por 21-19 y 21-16 en 46 minutos. Sindhu se alzó con el superseries indio ante su propio público tras un partido en el que fue superior a la española, que cometió demasiados errores no forzados.



La española llegó al partido con la estrategia de incidir en el juego de red para tomar la iniciativa y desarbolar el juego de ataque de la india, lo que implica dejar algo más desprotegida la línea de fondo de la pista. La estrella local, de 21 años y quinta del mundo, es una de las jugadoras más altas del circuito (mide 1,79 y pesa 65 kilos), lo que hace que remate con mucho ángulo. Ayer ambas cumplieron con el guión previsto.



La india buscó desde el inicio los extremos de la pista para obligar a Marín a separarse de la red y no tardó en sacar a relucir su potencia en el remate (11-9). La española empezó el juego imprecisa, pero no se descolgó en el marcador gracias a los golpes ganadores que encontraba en la red. Marín tiró de garra para aferrarse al partido, pero no se puso por delante por primera en el partido hasta el 18-17, una ventaja que Sindhu enjugó para cerrar la primera manga por 21-19.



En el inicio del segundo set, la onubense pareció acusar la ansiedad y vio cómo su rival la superaba claramente exhibiendo un gran juego ofensivo que la llevó a adjudicarse los primeros cuatro tantos. Marín no perdió la fe, pero los puntos empezaron a hacerse más largos y a la española le faltaba la confianza para arriesgar en los remates, con lo que la india volvió a llegar por delante al descanso de la segunda manga (11-7). Sindhu administró su ventaja ante una Marín que fue cediendo errores no forzados que acabaron por condenarla.



Carolina Marín, dos veces campeona del mundo y oro olímpico, suma una nueva derrota en un año en el que ha sufrido la eliminación en semifinales del All England y tuvo que ausentarse de la final del Abierto de Alemania por molestias físicas. No obstante, el rendimiento de la onubense en el superseries indio muestra que empieza a superar el lastre de la lesión en el sacro.



"Estoy bastante descontenta del partido de hoy, en el que dependía de mí. He arriesgado demasiado en momentos concretos. De todo esto se aprende", dijo la española. "Yo sabía que Sindhu jugaba en casa con mucha presión. Era un punto a mi favor, pero no lo he sabido aprovechar".