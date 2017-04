El Rápido se pone el mono de trabajo

A estas alturas de la temporada, y con lo mucho que se juegan los equipos, todos los equipos priorizan los puntos al buen juego. Situación que se puede aplicar a lo que sucedió ayer en el Baltasar Pujales de Bouzas, en donde el Rápido necesitaba puntuar para seguir en esa segunda posición que ocupa; y el As Pontes más de lo mismo, pues tras la derrota de ayer, y sin finalmente descienden dos equipos gallegos de Segunda B, habría certificado su descenso.



No fue un partido brillante. Como no podía ser de otra manera, el Rápido llevó el peso del encuentro ante un rival colocado en su parcela, que esperaba robar un balón para salir a la contra. A los boucenses le costaba llegar al área rival, y no disponían de buenas ocasiones para abrir el marcador. Las dos mejores fueron para Carlos Pereira, que disparó con fuerza pero en ambas ocasiones se encontró con el guardameta coruñés.



La segunda parte no cambió demasiado el guión de los primeros cuarenta y cinco minutos de partido. Se esperaba un Rápido con más presencia en ataque, pero la situación continuaba siendo poco menos que la misma. Faltaba media hora para la conclusión del encuentro, cuando Youssef marca de cabeza rompiendo la igualada inicial.



No cabe duda de que el tanto le dio al equipo boucense una bocanada de aire fresco. Salinas solamente disponía de dos cambios tras la lesión de Yago Pérez a los quince minutos de juego. El tanto animó el partido. Los coruñeses se echaron arriba buscando un tanto que igualara el encuentro, y la vedad es que dispusieron de un par de ocasiones que provocó la intranquilidad en las grade del Pujales; aunque también hay que reconocer que los jugadores entrenados por Patxi Salinas también tuvieron alguna ocasión de sentenciar definitivamente el encuentro.



Sin embargo hubo que esperar a la recta final del encuentro para que llegaran los momentos más intensos del choque. Primero el gol de Jesús Varela que llevaba la tranquilidad a la grada de Bouzas. Incluso pudieron sumar el tercer tanto en una buena jugada, pero también pudo recortar el As Pontes.