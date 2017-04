El porvenir del remo pertenece a Vilaxoán

En la segunda jornada celebrada ayer domingo por la mañana de la IX Bandeira do Porvir-Memorial Obdulio Iglesias "Odilo" de Bateles, se vio una nueva exhibición de los atletas masculinos y femeninos del Club de Remo Vilaxoán, proclamándose soberano campeón absoluto de la bandera que se llevó para sus vitrinas con una suma total de 81 puntos, seguido muy detrás por Mecos y Tirán, ambos con 53 puntos.



Una abrumadora superioridad de los arousanos, en una mañana soleada y mar en calma, sobre la pista de regatas, situada frente al paseo de Cardona, que organizó el Club Remo Chapela y en el que participaron un total de 75 tripulaciones.



Después de la brillante actuación de Vilaxoán, en la primera jornada del sábado, se suponía y era fácil vaticinar la victoria absoluta de los arousanos, y efectivamente, ayer volvieron a mostrarse intratables en tres de las nueve categorías, anotándose tres victorias soberbias, juvenil femenino y cadete e infantil masculino, además de dos segundos, un tercero y un cuarto puesto entre otras clasificaciones. Una superioridad apabullante que les llevó a la victoria total y a proclamarse campeón de la Bandera do Porvir que llegaba a su novena edición. Si el sábado cerraba la clasificación con 40 puntos, seguido de Tirán con 27 y Samertolaméu con 25, el pronóstico era muy claro, como así se confirmó ayer, pero con mucha mayor superioridad de lo que se esperaba.



Mucho público



Una actuación estelar de Vilaxoán, en una jornada deportiva en la disciplina más joven del remo en banco fijo y que gozó de una notable afluencia de público que jaleó y aplaudió a rabiar a sus chicos y chicas.



Magnífico como decíamos el Club Remo Vilaxoán que fue el vencedor en juvenil femenino en apretada lucha con Tirán con sólo dos segundos por delante; en infantil masculino con amplia superiodidad sobre Bueu y Mecos que le secundaron en la meta y en cadete masculino en que una última palada le dio la victoria sobre Samertolaméu que entró a medio barco de los arousanos.



Muy notable la actuación también de los atletas del Club Remo Vila de Cangas, vencedores en dos pruebas, alevín femenino con notable superioridad sobre Vilaxoán y también en promesa femenino en un apretadísimo duelo por delante de Tirán al que superaron por apenas una proa. Y también Mecos de O Grove vencedor en las dos pruebas mayores, absoluto femenino con tres segundos por delante de Samertolaméu y sénior masculino también en un duelo final con una proa por delante de Tirán que fue segundo.



Las otras dos victorias se las anotaron el Club Virxe da Guía que conquistó un brillante triunfo en la categoría alevín masculino, superando "in extremis" a Amegrove por un segundo y el Club do Mar de Bueu que fue el campeón en la categoría juvenil masculino, doblegando también sobre la misma línea de llegada a Vilaxoán con un segundo por delante.



Resultados: Alevin femenino: 1.- Vila Cangas, 3.04:20; Samertolaméu-mixto, 3.18:28 (no puntúa); 2.- Vilaxoán, 3.38:26; 3.- Tirán, 4.04:11.- Promesa femenino: 1.- Vila Cangas, 5.02:58; 2.- Tirán, 5.03:54; 3.- Vilaxoán, 5.06:31.- Juvenil femenino: 1.- Vilaxoán, 10.07:61; 2.- Tirán, 10.09:79; 3.- Chapela, 10.27:90.- Absoluto femenino: 1.- Mecos, 9.48:59; 2.- Samertolaméu, 9.51:71; 3.- Chapela, 10.00:31.- Alevín masculino: 1.- Virxe Guía, 3.03:80; 2.- Amegrove, 3.04:79; 3.- Vila Cangas, 3.10:51.- Infantil masculino: 1.- Vilaxoán, 4.39:41; 2.- Bueu, 4.54:86; 3.- Mecos, 4.58:84.- Cadete masculino: 1.- Vilaxoán, 7.04:38; 2.- Samertolaméu, 7.05:30; 3.- Mecos, 7.13:72.- Juvenil masculino: 1.- Bueu, 9.15:55; 2.- Vilaxoán, 9.16:54; 3.- Cesantes, 9.34:61.- Senior masculino: 1.- Mecos, 8.50:51; 2.- Tirán, 8.51:41; 3.- Samertolaméu, 9.00:92.