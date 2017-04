El Obradoiro da el golpe en Badalona

El Divina Seguros Joventut dio un paso atrás en su objetivo de salvar la categoría al perder ayer (82-83) contra el penúltimo clasificado, el Río Natura Monbus Obradoiro, en un partido en el que los nervios atenazaron al equipo catalán en los minutos finales.



Liderados en ataque por McConnell (24 puntos) y Whittington (17 puntos), los gallegos tuvieron las ideas más claras en los momentos decisivos y sumaron un triunfo que les permite superar a los catalanes en la clasificación gracias a su mejor 'basket average'.



La Penya comenzó el partido muy mal, como si no fuera consciente de la trascendencia del choque. La mala defensa de Jordan sobre Postovyi permitió al ucraniano anotar canastas claras y poner a su equipo doce puntos arriba (3-15, min. 4).



Los catalanes jugaban sin ideas en ataque, lo que permitía al Obradoiro seguir controlando el marcador con un McConnell infalible en los lanzamientos (10-22, min. 7).



La entrada de Stutz y Ventura en pista cambió la dinámica del partido. Los verdinegros mejoraron en defensa y estuvieron más acertados en los triples, lo que le llevó a conseguir un parcial de 17-0 que le puso cinco puntos arriba (27-22, min. 15).



El Obradoiro se apagó en ataque y estuvo ocho minutos sin anotar hasta que McConnell salió al rescate. El base norteamericano contó con la colaboración de Nacho Llovet para devolver el control del partido a los visitantes con un parcial de 2-14 que le permitió irse al descanso con una ventaja de seis puntos (32-38).



La Penya volvió a cometer los mismos errores que en el inicio del partido en los primeros minutos del tercer período, lo que el Obradoiro aprovechó para recuperar los doce puntos de diferencia (32-44, minuto 21).



Los verdinegros reaccionaron con los triples de Smith y Bogdanovic (44-49, min. 26), pero los gallegos no se fueron del partido como en el primer tiempo y con un acertado Dulkys en los triples mantuvieron el control del marcador (47-54, min. 28).



Volvió a ser Albert Ventura, el mejor de los verdinegros con 18 puntos, el que mantuvo vivo a su equipo en el tramo final del cuarto y con un triple dejó el partido abierto de cara al último período (54-59).



El acierto del gallego Alberto Abalde y sobre todo de Bogdanovic en los primeros compases del último cuarto apretaron el marcador (64-65, min. 33). La Penya volvió a ponerse por delante gracias a la buena defensa de Sabat sobre McConnell y al acierto de un Albert Ventura que nunca dudó cuando tuvo un lanzamiento claro (72-69, min. 37).



Pero los verdinegros no supieron resolver el partido cuando este se les puso de cara. Fallaron en la defensa a Shayne Whittington, que anotó ocho puntos consecutivos en apenas dos minutos para poner a su equipo arriba a 30 segundos del final (80-81), y no tuvieron tranquilidad en ataque.



McConnell pareció sentenciar el partido con dos tiros libres a 11 segundos del final (80-83), pero una canasta de Bogdanovic tras capturar un rebote ofensivo y una pérdida de balón de Bendzius en un saque de banda a 4 segundos dio una última posesión ganadora a los locales en la que Bogdanovic acabó perdiendo el balón y dándole el triunfo al Obradoiro.