La mujer y un hijo de Arnau, envueltos en una trifulca en un partido de fútbol femenino

La esposa de Francesc Arnau, María José Camacho, y uno de los dos hijos del matrimonio se han visto envueltos este domingo en una trifulca tras la disputa del encuentro Pablo Picasso-Algaidas La Unidad del grupo malagueño de la Segunda Andaluza de fútbol femenino.

Así lo ha relatado el vicepresidente del conjunto local y exfutbolista marbellí, Bernabé Jiménez: "En treinta años no he visto nada igual en un campo de fútbol. Sin jugarnos nada porque El Palo y el filial del Málaga van por delante de los dos equipos, al terminar el encuentro, las jugadoras visitantes la han emprendido con el árbitro y no ha tenido más remedio que expulsar a tres", expresa este directivo del Pablo Picasso CD Asociación Deportiva CF.

"Lo peor vino después, porque saltó al campo un niño rubio de unos doce años y le dio un manotazo al árbitro. Lo sorprendente es que su madre, una de las jugadoras del Algaidas, era la que lo estaba animando al mismo tiempo que ella misma insultaba al colegiado", agrega Jiménez. "Cuando hemos sido testigos de esto hemos llamado a la Policía, porque no había más remedio que hacerlo. Y ahí es cuando nos hemos enterado de que se trataba de la mujer y del hijo del director deportivo del Málaga, Francesc Arnau", argumenta.

Los directivos del Algaidas han reconocido "los problemas que ha habido al final del encuentro", según relatan a este periódico, y sostienen que este lunes se reunirán para analizar el acta del partido y las posibles consecuencias de lo sucedido sobre el césped marbellí del estadio Arroyo I. Los hechos han ocurrido alrededor de las nueve y media de la noche. De hecho, el Algaidas no ha abandonado la ciudad costasoleña hasta cerca de las doce de la noche.

Este diario intentó a última hora de la pasada noche ponerse en contacto con el director deportivo del club blanquiazul, Francesc Arnau, para conocer el testimonio directo de María José Camacho sobre lo sucedido, aunque fue imposible contactar con el catalán y con su entorno. Por su parte, el equipo local tiene previsto determinar la gravedad de las lesiones que presenta la portera local, Jennifer Haro, "con múltiples moratones en las piernas, por si fuese oportuno elevar la preceptiva denuncia ante la autoridad judicial".

En cuanto a la evolución del choque, la jugadora visitante Marina Luque adelantó a las visitantes en el minuto 21, pero apenas 13 minutos más tarde estableció el definitivo 1-1 la local Alisea Guzmán. Así lo recoge el acta disponible a través de la web de la Federación Andaluza de Fútbol.