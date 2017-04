Luis Suárez tira del carro azulgrana

El FC Barcelona se impuso en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada CF por 1-4, lo que le permite mantenerse a dos puntos del líder Real Madrid -éste con un partido menos- en la pugna por el título de Liga. El cuadro culé dominó por completo una primera parte en la que se adelantó con un tanto del uruguayo Luis Suárez, mientras que en una segunda mitad que fue más equilibrada el francés Jeremi Boga empató para los locales. Después, Paco Alcácer, tras un magistral pase de Luis Suárez, el croata Ivan Rakitic y el brasileño Neymar Junior sellaron el triunfo visitante ante un Granada que acabó en inferioridad por la expulsión del nigeriano Uche Agbo.



Ausente su vecino y amigo, Luis Suárez se hizo cargo de la situación. Puso la garra y el entusiasmo que les faltó a muchos de sus compañeros, hasta doblegar a un Granada raquítico, que se desliza hacia Segunda como un designio inalterable. El Barça fue muy superior, pero necesitó del instinto asesino de Suárez para someter a su rival. Primero le frenó Ochoa y, cuando por fin logró superar al mexicano, un despiste defensivo le obligó a redoblar esfuerzos. Le regaló el balón del segundo a Paco Alcácer y a partir de ahí el Barça anduvo con pies de plomo para no dar un resbalón de consecuencias previsibles, las de decir adiós a la Liga.



Con la baja de Messi y las rotaciones previstas, Luis Enrique decidió volver al 4-3-3 de toda la vida, pero con una particularidad: André Gomes como extremo derecho. Si al portugués ya le cuesta normalmente entrar en juego, allí pegado a la banda era como una isla. El experimento duró un cuarto de hora por la lesión de Rafinha, sustituido por Alcácer. Aún lejos de su hábitat natural, el valenciano demostró que conoce el oficio y fue un buen complemento para el ataque azulgrana.



Como el Granada era incapaz de dar dos pases seguidos, la única intriga en Los Cármenes era saber si Ochoa conseguiría capear el temporal. Tres paradas del portero retrasaron el 0-1 hasta el minuto 44, cuando Luis Suárez le superó con una vaselina perfecta, culminando un pase en profundidad de Jordi Alba, indescifrable para la defensa de cinco local. El gol y las pintorescas decisiones del árbitro, en la inopia mientras Lombán placaba s Suárez en el área, animaron un primer tiempo previsible y aburrido.



Se animó a la vuelta del descanso, con un giro inesperado de los acontecimientos. El Barça aflojó en su presión, el Granada trató el balón como un amigo y un pase en profundidad de Saunier dejó a Boga mano a mano con Ter Stegen. El primer tiro a puerta local acabó en la red y Los Cármenes creyó en el milagro. Luis Enrique se dio cuenta de que la noche no estaba para bromas y puso a calentar a Iniesta. Justo cuando se estaba quitando el chándall, Luis Suárez volvió a ganar la partida a Lombán y metió un pase de espaldas al espacio para que Alcácer se reivindicase como goleador.



La sensación de superioridad del Barça no se correspondía con un marcador abierto a cualquier accidente. Alcaraz soltó amarras con la entrada de Cuenca, pero poco después el enésimo slalom de Neymar acabó con un remate de Rakitic que se coló tras rozar en la bota de Lombán. A esas alturas el Granada ya jugaba con diez, en otra decisión surrealista de Jaime Latre. Con el Granada desarmado, Naymar lo tuvo fácil para alcanzar los cien goles con la camiseta del Barça.