La Juve empata en Nápoles

El Nápoles y el Juventus Turín empataron 1-1 ayer en la trigésima jornada de la Serie A italiana (Primera División), en un duelo en el que el argentino Gonzalo Higuaín, que fue silbado sonoramente por sus exaficionados, no vio puerta.



El alemán Sami Khedira había adelantado al equipo turinés nada más empezar el duelo, pero después de ese gol el Nápoles dominó el ritmo, igualó gracias al eslovaco Marek Hamsik e incluso tuvo una ocasión para ganar, de no repeler el poste un tiro del belga Mertens.



Así, el líder Juventus vio reducirse de ocho a seis sus puntos de ventaja sobre el Roma, segundo y que ganó el sábado al Empoli, mientras que los napolitanos se quedaron terceros, a cuatro puntos de distancia de los propios romanos.



Higuaín, que volvía al San Paolo tras su polémico fichaje por el Juventus del pasado verano, tuvo que escuchar fuertes pitidos en cada acción y jugó sobre todo al servicio de su equipo, sin crear ocasiones concretas de gol.



Por otro lado, la principal novedad de la alineación del Nápoles fue la baja del portero español Pepe Reina, que prefirió no forzar tras sufrir una pequeña lesión muscular esta semana.



El Juventus logró adelantarse en su primera ocasión de gol gracias al exmadridista Khedira, que firmó su quinta diana de la temporada tras una gran acción personal. En la reanudación, el Nápoles encerró al Juventus y, tras un gol anulado al español José Callejón por fuera de juego, logró la igualada por medio de Hamsik, que culminó una gran combinación con Mertens con un derechazo a la escuadra (m.60).



Higuaín salvó sin pena ni gloria el complicado regreso a la que fue su casa durante tres temporadas.