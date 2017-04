Clarisse Cruz: "Estoy contenta con el tiempo"

"Cansada". Así reconoce que finalizó ayer la Vig-Bay la portuguesa Clarisse Cruz "porque la prueba es dura y hace un poco de calor, pero estoy satisfecha".



La olímpica lusa indica que ayer decidió "correr función de las adversarias. Sabía que era más fuerte que ellas así que me dediqué a controlar. Sobre el kilometro 10 ya estaba sola, con solo hombres, y ya solo tuve que controlar", añade la atleta del Comesaña Sporting Club, que finalizó "contenta con el tiempo, sobre todo porque acabo de empezar de nuevo a entrenar tras un tiempo parada por una lesión".



También mostró la ganadora femenina su entusiasmo por la calidad de la prueba. "Es una carrera muy bonita. Hay mucha gente y el circuito es lindísimo".



Por su parte, la viguesa Sandra Mosquera, que ayer corría con el equipo de Bikila Chicas, acabó feliz con su segunda posición en su debut en la distancia. "Estoy muy contenta por quedar segunda, aunque al final me dio rabia haberme quedado tan cerquita de la primera, pero bueno, la marca está muy bien para no haberla preparado", asegura. La viguesa precisa que "salía para 1:20, me lo tomaba como un entrenamiento un poco exigente, no con aspiraciones de hacer ninguna marca y al final rebajé casi un minuto el objetivo. Al final llegué con fuerzas y mejor de lo que esperaba", dice.