El Choco ya ve el final del túnel

El Choco supo sufrir en su final ante el Castro para, después de una gran primera mitad en la que dominó por completo a su rival y pudo haber conseguido un resultado mucho más amplio, resistir en los segundos cuarenta y cinco minutos para sumar tres puntos vitales en la lucha por mantener la categoría.



El conjunto de Marcos Montes era plenamente consciente de lo mucho que había en juego este domingo en Santa Mariña. Los redondelanos afrontaban un partido de esos denominados de seis puntos por los tres que puedes sumar y los tres que deja de sumar un adversario directo. Era una final. Un encuentro donde no perder era vital y ganar suponía dar un paso importantísimo para seguir la próxima campaña en la Tercera División.



Por eso, los locales salieron dispuestos a mandar desde el primer minuto, asumiendo el control casi absoluto del encuentro. La presión arriba planteada por el técnico redondelano dio los frutos esperados en esta primera mitad, en la que el Castro sólo se acercó con peligro a la meta rival gracias a un disparo de Javichu en el minuto 40 que Cortegoso despejó a córner sin excesivos aputos.



El Choco, por su parte, vivió mucho tiempo en campo contrario y la buena presión le permitió, además, recuperar el balón en posiciones peligrosas para inquietar a Manu Cendrón. Sin embargo, la mala toma de decisiones en el último pase o el escaso acierto en las definiciones evitaron que al descanso los redondelanos tuviesen el partido ya encarrilado.



No falló, pese a todo, el conjunto de Marcos Montes desde los once metros después de que una buena combinación entre Félix y Silva terminase con el primero siendo derribado dentro del área del Castro por Rucho en su intento por arrebatarle la pelota. Silva asumió la responsabilidad y, con un disparo arriba a la derecha, engañó a Manu Cendrón para anotar el tanto que acabaría dando el triunfo a los redondelanos (1-0, min.22).



De hecho, el propio Silva tuvo en sus botas apenas diez minutos después la oportunidad más clara para haber aumentado la renta local antes del intermedio, en un gran balón en profundidad de Comis. El delantero del Choco trató de superar la salida del meta visitante con una buena vaselina que se marchó fuera rozando el larguero.



Las buenas sensaciones de los redondelanos en los cuarenta y cinco minutos iniciales se esfumaron nada más reanudarse el partido. El encuentro había cambiado radicalmente en el descanso. El Choco comenzaba a pensar más en el resultado y en la clasificación que en el juego y ese paso atrás lo aprovechó el Castro para crecer.