El Celta acaricia el título de Liga

El Celta salvó el último gran escollo para programarse campeón de Liga. Los jugadores entrenados por David de Dios visitaban a un Racing de Santander que no se jugaba nada, pero que puso en serios aprietos a los célticos.



Tanto fue así, que el Racing se adelantó en el marcador por mediación de Javi cercana la primera media hora de juego. El Celta buscaba la portería contraría, pero no encotraba el hueco por donde llegar a las inmediaciones de Rumenov.



Tras el descanso, los vigueses dieron un paso al frente para lograr un tanto que los metiera en el partido. La presión realizada en el centro del campo no tardó en comenzar a ahogar el juego cántabro, que perdía el balón con gran facilidad. El Celta tocaba y tocaba, y en el minuto sesenta y dos logra igualar el encuentro por mediación de Juanma. Con el tanto se sacaron un peso de encima, pues la presión y el tanto sí influyeron en el cuadro local, que comenzó a bajar el ritmo.



De esta circunstancia se aprovechó el Celta, que quince minutos más tarde se ponía por delante en el marcador. El partido estaba completamente roto, y los célticos se aprovecharon de la circunstancia para controlar el encuentro sin que los jugadores del Racing crearan peligro.



En un último intento del Racing por lograr un tanto que los metiera en el partido, el Celta se aprovechó de la circunstancia para sentenciar definitivamente el encuentro con dos nuevos goles.



El Celta despide el próximo fin de semana la Liga ante el Lugo, aunque podrían cantar antes el alirón si el Comité de Competición falla de una vez el recurso por la alineación indebida del Pabellón.