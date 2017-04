El Areas retiene el liderato

El Cultural Areas sumó tres puntos muy importantes que le permiten seguir de líder y aumentar la diferencia con el segundo clasificado, el Arenteiro, un equipo que perdió ayer con el Moaña y cuya derrota le deja las cosas más cerca del ascenso a la Tercera División a los de Ponteareas a falta de 8 partidos.



Fue un partido en el que el Areas tuvo que sufrir hasta el final, pues el conjunto ourensano, en caso de una nueva derrota, lo tendría muy complicado para mantener la categoría para la próxima temporada. El peso del encuentro en la primera parte fue del conjunto visitante, aunque es cierto que no tuvo muchas oportunidades de gol para ponerse por delante en el marcador. El gol llegó en el minuto 40 en un remate de Nuno que no pudo detener el portero Edgar, aunque los ourensanos, a la contra, dispusieron de alguna ocasión para adelantarse en el marcador.



En la segunda parte, el Verín sale en los primeros compases a por el empate, jugando más con el corazón que con la cabeza, y trata de empatar el partido en tiros lejanos de Choco y Dani Rozen, pero sin mucho peligro para la portería de Luis.



El Cultural Areas sigue controlando el partido en el centro del campo y de nuevo se hace con el control del juego, buscando la oportunidad de dejar sentenciado el encuentro.



En el minuto 63, en una jugada visitante, el balón llega a Canhoto, que bate por segunda vez la portería ourensana, e incluso cinco minutos más tarde un disparo de Nuno está a punto de ampliar el marcador para los visitantes. Los ourensanos buscan entrar en el partido pero tampoco disponen de ocasiones muy claras para batir la portería de Luis, que apenas tiene que intervenir.



Al final, nueva decepción para los ourensanos que se encuentran en una situación muy complicada y de no cambiar tendrán que jugar en Primera Autonómica la próxima temporada. Mientras que el Areas ha dado un paso de gigante para meterse en la Tercera División el próximo curso.