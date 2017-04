El Val Miñor no hace los deberes ante el Deportivo

El Val Miñor no pudo sorprender a un Deportivo que se clasificará como mejor tercero de todos los grupos y disputará la fase final de la Copa del Rey.



Con la permanencia en la mano, los de Nigrán afrontaron el encuentro relajados. Esa circunstancia les permitió ponerse por delante en el marcador al finalizar Nacho una buena jugada a los cuatro minutos de juego. Sin embargo todo fue un espejismo, pues el Deportivo no tardó demasiado tiempo en tomar las riendas del encuentro, y a la media hora de juego ya le había dado la vuelta al marcador.



En la segunda parte los coruñeses no bajaron el ritmo, logrando ampliar su ventaja en el marcador de Abegondo. Marcos maquilló el marcador con el segundo gol.