El Real Madrid arranca su mes clave

El Real Madrid, líder con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y un partido menos disputados, retoma el pulso de la competición tras el parón internacional recibiendo al Alavés en un partido en el que Zinedine Zidane apostará por las rotaciones, con el objetivo de tener frescos a sus jugadores claves en un mes de abril decisivo, con duelos ante el propio Barcelona o Atlético de Madrid, además de la eliminatoria de cuartos de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, que ayer ganó su partido liguero por 6-0.



De inicio recibe descanso el capitán Sergio Ramos, mientras el técnico galo medita dar minutos a Kiko Casilla en un Santiago Bernabéu que últimamente examina al detalle cada acción de Kaylor Navas. En defensa, además de Ramos puede descansar Carvajal, mientras en el eje todo apunta a la vuelta de Pepe y Varane tras sus lesiones.



Donde no parece que Zidane conceda descansos de inicio será en el tridente ofensivo y una BBC que quiere goles para aumentar la moral en abril. Y en el centro del campo, con Casemiro sancionado, Kovacic e Isco cuentan con opciones de jugar de inicio para acompañar Modric y dar descanso también a Toni Kroos, que lleva una importante carga de partidos y es una pieza indispensable para el entrenador francés del Real Madrid.



El Deportivo Alavés regresa por su parte tras diez años de ausencia al Santiago Bernabéu en un partido en el que su técnico, Mauricio Pellegrino, no podrá contar con uno de sus referentes en el centro del campo, el canterano madridista Marcos Llorente, que no puede enfrentarse al equipo que cuenta con sus derechos por contrato, por lo que suplirá esta baja con el colombiano Dani Torres.



El equipo vitoriano, finalista de Copa, es una de las escuadras más peligrosas como visitante y esta campaña ha conseguido vencer al Barcelona y al Villarreal, así como empatar en el Calderón ante el Atlético.