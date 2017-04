Radoja trabaja con el grupo y podrá jugar mañana ante UD Las Palmas

La disponibilidad de Nemanja Radoja para el duelo de mañana ante Las Palmas está prácticamente garantizada. La evolución de la lesión muscular sufrida por el internacional serbio es muy favorable y hoy mismo recibirá el alta médica, según indicaron ayer los servicios médicos del club.



Radoja se entrenó normalmente con el grupo, sin molestias aparentes, y todo hace indicar que estará en buenas condiciones físicas para afrontar un partido tan exigente como el que espera al Celta ante los de Quique Setién.



Resta solo por ver si Eduardo Berizzo, técnico del Celta, recurre al centrocampista balcánico de partida o le reserva para futuros compromisos teniendo en cuenta que Radoja es el jugador del plantel que acumula mayor fatiga -3.250 minutos sobre el césped- y esta semana los celestes juegan tres partidos: el de mañana contra las Palmas, el jueves frente al Valencia en Mestalla y el próximo domingo ante el Eibar en Balaídos.



La ausencia de Marcelo Díaz, que se recupera de la lesión que rodilla que le produjo Roberto Soldado en el partido contra el Villarreal y no estará disponible para ninguno de los tres compromisos ligueros de esta semana, obliga al técnico a dosificar con cautela el esfuerzo para afrontar un mes de abril frenético, en el que el Celta tendrá que compaginar la Liga con la ilusionante eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League que le va a enfrentar al Genk belga. El sevillano Jozabed se perfila como la alternativa más probable a Radoja, si finalmente Berizzo decide darle descanso mañana.



Para el choque ante los grancanarios, Berizzo tampoco podrá contar con el lateral zurdo Carles Planas, también lesionado. El zaguero sufre una microrrotura de fibras en el aductor izquierdo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de una semana, con lo que seguramente podría estar disponible para el compromiso contra el Eibar.



La lista de bajas la completan el sueco John Guidetti, lesionado el en último derbi gallego en Riazor con un pronóstico de recuperación de tres semanas -se le espera para la eliminatoria europea frente al Genk- y el portero Rubén Blanco, al que no se espera antes de la próxima semana, a pesar de la buena evolución de su lesión.



La ausencia del internacional sueco será muy probablemente cubierta en el once que se medirá a Las Palmas por Claudio Beauvue, que ha regresado en gran forma tras casi un año parado y parece haber adelantado claramente al italiano Guiseppe Rossi en la rotación de los delanteros.