El Palace sorprende al Chelsea

El Crystal Palace dio la sorpresa de la jornada en la Premier League y ganó 1-2 al Chelsea en Stamford Bridge para ajustar el liderato de la liga inglesa, que, con la victoria del Tottenham 0-2 frente al Burnley, sigue en poder de los hombres de Conte, siete puntos por encima del equipo de Mauricio Pochettino.



Pocos esperaban que el Chelsea cediera terreno en su estadio ante un club que lucha por no descender de categoría. Y eso que Cesc Fabregas adelantó muy pronto al Chelsea, en el minuto 5, con una llegada desde atrás para rematar una gran asistencia de Eden Hazard. Pero la alegría por ese tempranero tanto no duró mucho, porque entre el 9 y el 11, el Palace dio la vuelta al marcador con los tantos de Wilfried Zaha y Christian Benteke.



Entonces, el Chelsea acosó el área de su rival para chocar con el portero Wayne Hennessey. Lo intentaron Diego Costa, en dos ocasiones, Nemanja Matic y Cesc, pero se toparon contra el meta visitante, que llegó a ser aplaudido por la grada de Stamford Bridge. Al final, la derrota rompió una racha de 12 partidos sin perder del Chelsea y la Premier ganó un poco de emoción.



El Tottenham aprovechó ese tropiezo para coger un poco de impulso con una victoria trabajada en el campo del Burnley. Hasta el último tramo del choque, el equipo de Pochettino no fue capaz de hincar el diente a un club que lucha por no descender. Un barullo en el área tras el saque de un córner que acabó con un gol de Eric Dier, abrió la lata para alivio del Tottenham.



Después, en una contra bien culminada por Heung-Min Son, llegó el segundo. Con apenas cuatro ocasiones durante el partido, el Tottenham metió dos goles y sumó tres puntos para engancharse a la posibilidad de luchar por el título.



Antes, por la mañana, el Liverpool hizo su trabajo en el derbi ante el Everton y ganó 3-1 para asentarse en la tercera posición a falta del partido que tiene que disputar hoy el Manchester City y con un encuentro más que los de Pep Guardiola. El equipo de Jurgen Klopp mantuvo la racha de victorias en los derbis para desesperación de su rival, que acumula 14 partidos sin ganar a su rival de Merseyside. En total, siete años sin ganar y, además, desde 1999 sin hacerlo en Anfield. En esta ocasión, el Liverpool pasó por encima de su rival sin contemplaciones.