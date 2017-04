El Mecalia Guardés dispara la ilusión

El de ayer era un partido prácticamente a vida o muerte y el Mecalia Guardés no defraudó a su afición y consiguió una importantísima victoria ante uno de sus rivales directos para luchar por el título de liga, el Rocasa Gran Canaria. En un encuentro que estuvo muy igualado durante los sesenta minutos y donde el Mecalia Guardés consiguió la victoria a falta de un minutos para el final con un gol de Luciana Mendoza cuando el equipo jugaba en inferioridad los dos últimos minutos de partido. Con este triunfo, las canarias quedan descartadas por el título y el Mecalia se mantiene a dos puntos del Bera Bera (que ayer sufrió para ganar en la pista del penúltimo). El equipo vasco será el siguiente equipo en visitar A Sangriña en un duelo que puede ser determinante por el título.



Las porteras de ambos equipos dejaron claro que iban a ser protagonistas con sendas paradas en los primeros ataques. Jose Ignacio Prades salió con un 3-2-1 en defensa con África Sempere como la más avanzada creando problemas al ataque de las canarias.



Primera exclusión para María Luján que es aprovechada para el Mecalia Guardés que con dos goles desde los siete metros de Africa Sempere para colocarse por delante en el partido (4-2). El Rocasa Gran Canaria lejos de venirse abajo colocó un 0-3 que le permitió dar la vuelta al marcador y situarse por delante. La defensa 5-1 del equipo canario hacía que las guardesas cometieran muchos fallos y no estuvieran a gusto en la cancha. Prades era consciente de la dificultad de sus jugadoras para marcar gol (4-6) y solicitó el primer tiempo muerto de su equipo para dar instrucciones a sus jugadoras. Consiguió lo que quería y le dieron vuelta nuevamente al marcador con un gol de Estela Carrera (9-8).



A falta de cinco minutos Antonio Moreno solicitó tiempo muerto al ver que las guardesas se iban en el marcador pero no consiguió frenar su empuje y se fueron al descanso perdiendo de uno.



En la segunda parte la igualdad fue total con ventajas muy cortas casi siempre para el Mecalia Guardés que no era capaz de romper el partido. Dos goles de ventaja llegó a alcanzar, que siempre fueron capaces de enjugar las canarias para llevar el partido a un dramático final. A falta de dos minutos y con el marcador empatado las guardesas perdieron a una jugadora por una exclusión. Pese a todo, Mendoza anotó tras una gran acción de ataque y luego vinieron dos buenas defensa y un último ataque lleno de astucia para llevarse un duelo capital.



Superada la primera prueba de fuego ahora toca preparar la segunda que será el próximo fin de semana en la pista del Prosetecnisa Zuazo.