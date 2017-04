Luis Enrique: "Soy más radical que Piqué; mejor me callo"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, se considera "bastante más radical" que Gerard Piqué y, por ello, ha preferido no pronunciarse sobre las declaraciones del central criticando los valores del Real Madrid, si bien salió en defensa de su pupilo.



"Como soy bastante más radical que Gerard Piqué, mejor no me pronuncio", respondió el técnico asturiano cuando, en la rueda de prensa previa al partido contra el Granada, ha sido preguntado por los valores del equipo blanco.



Tras el encuentro de la selección española ante Francia, Piqué aseguró que "jamás" trabajaría para el Real Madrid, ya que no le gustan sus "valores" ni "la gente que hay en su palco".



Si bien Luis Enrique no ha querido ahondar en estas declaraciones, ha salido en defensa del carácter del central azulgrana.



"Lo bien que os lo pasáis con él. Habría que clonarlo, si no lo tuviéramos. Sus declaraciones van en la línea de lo que es él: respetuoso con la opinión de los demás y que le gusta que respeten las suyas", ha señalado.



Precisamente, Piqué, que este sábado no se ha ejercitado con permiso del club, no viajará mañana a Granada por descanso, una decisión que Luis Enrique ha defendido con vistas al calendario apretado del mes de abril.



"La idea era darle descanso a un jugador vital para nosotros que ha jugado todos los minutos posibles con la selección. De cara al calendario denso, necesita descanso. Es un jugador vital y es importante para él recuperarse", ha subrayado.



Otro de los nombres propios de la rueda de prensa ha sido Leo Messi, que ha regresado de los compromisos internacionales con una sanción de cuatro partidos por increpar a un árbitro durante el encuentro que Argentina jugó contra Chile.



Según Luis Enrique, el jugador rosarino ha demostrado a lo largo de su carrera ser un jugador "cero conflictivo" dentro y fuera de los terrenos de juego.



"La actitud de Messi dentro y fuera del campo es única. Hoy podía descansar pero prefirió venir y entrenar con el equipo" ha desvelado el preparador azulgrana.



Ante el Granada, Luis Enrique tampoco podrá contar con el argentino, que está sancionado, algo que, según ha dicho, no cambiará el sistema táctico con vistas al encuentro de mañana. "Hay que mirar el lado bueno de que no pueda jugar por sanción, tendrá minutos de descanso", ha subrayado.



En este sentido, ha avisado de que su equipo afronta un tramo decisivo de la temporada que prevé "apasionante y muy interesante". "Las sensaciones son positivas. Al final de temporada siempre se percibe por la manera e intensidad con la que entrenan los jugadores", agregó.