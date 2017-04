El Frigoríficos se engancha a la vida

El Frigoríficos del Morrazo está muy vivo. Ayer dio una demostración de carácter y juego para doblegar por 30-27 al equipo revelación de la Liga Asobal, el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca, y alimentar de este modo sus esperanzas de conseguir la permanencia. Su victoria viene, además, acompañada por las derrotas de rivales directos como Sinfín y Villa de Aranda, por lo que la lucha por la salvación se aprieta.



Los de Víctor García, "Pillo" echaron mano de una actuación coral en la que no se puede obviar al público de O Gatañal. Los cangueses salieron muy concentrados y supieron sufrir cuando la innegable calidad del rival salió a relucir.



El Cangas arrancó con fuerza, marcando territorio y anotándose un parcial de 3-0. Pero la escuadra de Lidio Jiménez no es quinta por casualidad y buscando constantemente al pivote Doldán en los seis metros equilibró el choque poco después (4-4, minuto 11). El Cangas. con un gran Muratovic, hallaba los espacios para dispararse de nuevo en el electrónico (10-6, minuto 20 tras tiempo muerto de Jiménez).



Los visitantes volcaban el juego en Doldán y el extremo izquierdo y sacaban réditos con el saque rápido de centro, lo que les permitió empatar (11-11, tras tiempo de Pillo). El equilibrio se mantuvo al descanso gracias a un gol de Vainstein a falta de tres segundos generado en un grave error defensivo local.



En la reanudación las cosas se pusieron peor. Doldán campaba a sus anchas y martilleaba sin piedad la meta de Hermones. El Cuenca le daba la vuelta al partido (15-18, minuto 36). Pillo cambiaba su defensa del 5.1 al 6.0 y las tablas volvían al marcador (18-18, minuto 40). Los manchegos se resistían, no obstante, a ceder el mando del choque, con ventajas de entre uno y dos goles. Fue el momento de Eloy Krook, que brilló en su mejor partido a nivel desde que está en el Frigoríficos. Anotó cinco dianas y conectó con precisión con extremo y pivote. Moisés era el encargado de rubricar la remontada (24-23, minuto 50).



En la recta final no hubo sufrimiento y Eloy anotó el definitivo 30-27. El Frigoríficos se engancha a la vida.